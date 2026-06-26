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Fenerbahçe'nin Mallorca'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriqi, kulüp televizyonuna transfer süreci ve duygularıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli formayı yeniden giyeceği için büyük mutluluk yaşadığını belirten Kosovalı golcü, kendisine güvenen başkan, yönetim, teknik heyet ve taraftarlara teşekkür etti.

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"BURAYI NE KADAR ÖZLEDİĞİMİ ANLADIM"

Fenerbahçe'ye adım attıktan sonra duygularının daha da yoğunlaştığını söyleyen Muriqi, şu ifadeleri kullandı:

"Burada olmak gurur verici. Burayı özlediğimi biliyordum ama bu kadar çok özlediğimi kulübe adım atınca anladım. Bu büyük kulüpte, bu büyük camiada tekrar bana fırsat verdiler, sağ olsunlar."

"FENERBAHÇE'Yİ HEP TAKİP ETTİM"

Tecrübeli golcü, sarı-lacivertli kulüpten ayrıldıktan sonra da takımı yakından takip ettiğini belirterek, birçok eski takım arkadaşıyla iletişimini hiç kesmediğini söyledi.

"Gittiğimden beri sürekli Fenerbahçe'yi takip ediyorum. Uzakta da olsam aslında işlerin içindeydim bir bakıma. Arkadaşların çoğuyla iletişimim vardı zaten. Sanki hiç gitmemiş gibiyim."

"DÖNMEYİ HEP HAYAL EDİYORDUM"

Fenerbahçe'ye geri dönmenin en büyük hedeflerinden biri olduğunu dile getiren Muriqi, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Fenerbahçe'ye dönmeyi hep hayal ediyordum. Çünkü bu büyüklük başka bir yerde yok. Fırsat da buldum, Avrupa'da oynadık, tecrübelendik ama bizim takımın büyüklüğü başka."