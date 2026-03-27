2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde A Milli Takımımız ile karşılaşacak olan Kosova Milli Takımı’nda Vedat Muriqi’nin açıklamaları büyük yankı uyandırdı.
Vedat Muriqi Türkiye maçını çantada keklik gördü: Sözleri tepki çekti
Dünya Kupası play-off finali öncesi kariyerinin önemli bir dönemini Süper Lig'de geçiren Kosova'nın tecrübeli forveti Vedat Muriqi'nin Türkiye hakkında yaptığı açıklamalar gündem oldu. Yıldız golcünün sözleri sosyal medyada tepki çekti.
SLOVAKYA MAÇI SONRASI İDDİALI KONUŞTU
Yarı finalde Slovakya’yı eleyerek finale yükselen Kosova’da deneyimli golcü, karşılaşma sonrası yaptığı değerlendirmede iddialı ifadeler kullandı.
MURIQI: 'KÜÇÜK BİR ADIM KALDI'
Muriqi, “Çok önemli bir galibiyetti, evet kutluyoruz, eğleniyoruz çünkü hak ettik ama henüz hiçbir şey başarmış değiliz. Dünya Kupası'na ulaşmak için, tarih yazmak için önümüzde sadece küçük bir adım daha kaldı.” dedi.
KULLANDIĞI İFADE TEPKİ ÇEKTİ
29 yaşındaki futbolcunun Türkiye maçını “küçük bir adım” olarak nitelendirmesi, Türk futbol kamuoyunda geniş yankı buldu. Sosyal medyada birçok kullanıcı bu sözleri “saygısızlık” olarak yorumladı.
'TÜRKİYE'NİN ZAYIF NOKTALARINI BİLİYORUZ'
Açıklamalarına devam eden Muriqi Türkiye’nin oyun yapısına dair analiz yaptıklarını belirterek, “Türkiye'nin kalitesini biliyoruz, Slovakya’dan daha iyi bir takım olduklarını düşünüyorum ama onların zayıf noktalarını da çok iyi biliyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve taraftarımızın desteğiyle işimizin biraz daha kolay olacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.
Kosova cephesinden gelen bu açıklamalar, final öncesi tansiyonu artırırken gözler oynanacak kritik mücadeleye çevrildi.
Dünya Kupası bileti için sahada yaşanacak kıyasıya rekabet öncesi psikolojik savaş şimdiden başlamış durumda.