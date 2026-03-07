İspanya La Liga’nın 27. haftasında Osasuna ile Mallorca karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadelede Mallorca, iki farklı üstünlüğünü koruyamadı ve karşılaşma beraberlikle sona erdi.

Mallorca’nın gollerini 35. ve 61. dakikalarda Vedat Muriqi kaydetti.

Osasuna’nın golleri ise maçın son bölümünde Enrique Barja ve Ante Budimir’den geldi.

Kosovalı yıldız Muriqi, attığı gollerle bu sezon La Liga’daki gol sayısını 18’e yükseltti ve birçok yıldız oyuncuyu geride bıraktı.

Osasuna, ligde bir sonraki maçta Real Sociedad ile karşılaşacak. Mallorca ise evinde Espanyol'u ağırlayacak.