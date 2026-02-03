Mallorca forması giyen Fenerbahçe'nin eski golcüsü Vedat Muriqi, La Liga'da sezona damga vuruyor.

VEDAT MURIQI SEVILLA'YA KARŞI 2 GOLLE YILDIZLAŞTI

Haftanın kapanış maçında lig sıralamasında 3 puan farkla hemen üstünde 14. sırada yer alan Sevilla'yı konuk eden Mallorca 4-1'lik net bir galibiyetle sahadan ayrılarak averajla rakibinin önüne geçti.

Karşılaşmada biri penaltıdan olmak üzere 2 gol kaydeden Vedat Muriqi bir kez daha adından söz ettirdi.

GOL KRALLIĞINDA MBAPPE İLE YARIŞIYOR

La Liga'da gol sayısını 16'ya yükselten Muriqi, Kylian Mbappe ile krallık yarışında baş başa kaldı.

Real Madrid'in Fransız yıldızı 22 golle krallıkta zirvedeki yerini korurken Vedat Muriqi ikinci sırada yer alıyor.

Kosovalı forveti, Barcelona'nın yıldız oyuncusu Ferran Torres 12 golle izliyor.

SÜPER LİG'DEN SONRA LA LIGA'DA KENDİNİ BULDU

Süper Lig'de sırasıyla Giresunspor, Gençlerbirliği ve Rizespor formaları giyen 31 yaşındaki tecrübeli golcü, son olarak Fenerbahçe'de oynamış ve 21 milyon Euro bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer olmuştu.

İtalya'da kısır bir dönem geçirdikten sonra 8 milyon Euro karşılığında Mallorca'nın yolunu tutan Vedat Muriqi, La Liga'da kariyerinin en parlak dönemini geçiriyor.