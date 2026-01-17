Fenerbahçe'nin yeniden transfer gündemine aldığı iddia edilen eski futbolcusu Vedat Muriqi, Mallorca'nın Athletic Bilbao'yu 3-2 yendiği maçta hat-trick yaparak galibiyetin mimarı oldu.
Vedat Muriqi Avrupa'nın en golcü 5 oyuncusu arasına girdi
Bu sezon La Liga'da performansıyla adından söz ettiren Kosovalı forvet gol sayısını 14'e yükseltti.
Athletic Bilbao maçıyla birlikte La Liga gol krallığında Mbappe'nin (19) ardından ikinci sırada yer alan 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu aynı zamanda Avrupa'nın 5 büyük liginde (La Liga, Premier Lig, Serie A, Bundesliga, Ligue 1) en golcü 5 oyuncu arasına adını yazdırdı.
Avrupa'nın 5 büyük liginin en golcü 5 oyuncusu:
1. Harry Kane - Bayern Münih (20)
2. Erling Haaland - Manchester City (20)
3. Kylian Mbappé - Real Madrid (19)
4. Igor Thiago - Brentford (16)
5. Vedat Muriqi - Mallorca (14)
Mallorca tarihinin en golcü ikinci oyuncusu oldu
Vedat Muriqi aynı zamanda Mallorca tarihinin de Eto'o'dan sonra en golcü ikinci oyuncusu oldu. Muriqi Mallorca'da toplamda 49 gole ulaştı.