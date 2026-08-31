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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Erenköy’de faaliyet gösteren "Ora Del Gelato" isimli dondurma işletmesinin sahibi Levent isimli bir vatandaş, ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor ve ekibi hakkında Şikayetvar platformu üzerinden dikkat çeken iddialarda bulundu. İşletme sahibi, 10 Temmuz 2026 tarihinde dondurma bölümlerinin tanıtımı için Vedat Milor ile 9 bin Euro karşılığında anlaştıklarını öne sürdü.

ELDEN ÖDEME VE ERTELEME İDDİASI

Ödemeyi elden gerçekleştirdiğini belirten işletme sahibi; ellerinde WhatsApp yazışmaları, fotoğraflar ve dükkan içi video kayıtlarının bulunduğunu ifade etti. Anlaşmaya göre çekim ve paylaşımların 1 hafta içerisinde yapılacağı sözünün verildiğini ancak çekim tarihinin sürekli ertelendiğini savundu. Gecikmeli olarak 24 Temmuz 2026 tarihinde çekimlerin yapıldığını belirten işletmeci, çekim sonrasında da vaat edilen paylaşımların bir türlü gerçekleştirilmediğini iddia etti.

‘BAŞKA İŞLETMELERE ÖNCELİK VERİLDİ’

Söz verilen yayın tarihlerinin sürekli ileriye atıldığını belirten dondurmacı, kendilerinin arkaya atılarak başka dondurma salonlarına öncelik verildiği duyumunu aldıklarını ileri sürdü. Paylaşımların gecikmesi nedeniyle yaz dondurma sezonunu reklam çalışması olmadan geçirdiklerini ve mağdur edildiklerini belirten işletme sahibi, durumu kamuoyuna aktardı. Ortaya atılan iddiaları sormak için YENİÇAĞ ailesi olarak işletmeyi ve Vedat Milor'u aradık ancak ulaşamadık.