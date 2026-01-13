Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, Youtube üzerinden yaptığı programın yeni bölümünü paylaştı. Gittiği restoranlardaki yemekleri eleştiren Milor, bu kez yemek değil verdiği evlilik tavsiyesiyle sosyal medyada dikkat çekti.

Milor, 'Çemen' ve 'Pastırma' değerlendirmesi yaptığı sırada, "Çemen kokusu geliyor. Şöyle bir şey söyleyeceğim size arkadaşlar. Bazı arkadaşlar 'bayanlar beğenmiyor' diyor, doğrudur" dedi.

MİLOR'DAN 'ÇEMEN' ÇIKIŞI

Çemen ve pastırmanın güzel tatlar olduğunu savunan Vedat Milor sonrasında söylediği sözlerle dikkat çekti.

‘BEĞENMİYORSA BOŞAYIN’

Milor, "Bir kadın, çemen kokusunu beğenmiyorsa, eğer flört ediyorsanız hemen ayrılın, evliyseniz hemen boşayın" dedi.