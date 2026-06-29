Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / DHA

Renault Group Türkiye CEO’su ve Oyak Renault Yönetim Kurulu Başkanı Lionel Jaillet’ye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan,'Turkuaz Kart'ı törenle takdim etti.

Bakan Işıkhan, kart teslim töreniyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yatırım, üretim ve istihdam vizyonumuza katkı sunan uluslararası şirketlerin kıymetli temsilcileriyle bir araya gelmeye devam ediyoruz. Renault Group Türkiye CEO’su Sayın Lionel Jaillet’e Turkuaz Kartımızı teslim ettik. Güçlü ekonomisi, güvenli yatırım ortamı ve istikrarlı yapısıyla Türkiye, küresel yatırımların yükselen adresi olmaya devam edecek" ifadelerine yer verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Turkuaz Kart programı kapsamında verilen kart, Türkiye’ye yatırım yapan nitelikli yatırımcılar ve üst düzey şirket yöneticilerine süresiz çalışma hakkı ve ikamet kolaylığı veriyor.

Programla, nitelikli yabancı yatırımcı ve nitelikli yabancı işgücünün Türkiye’ye kazandırılması planlanıyor.