İş insanlarıyla bir araya gelen Işıkhan, Türkiye’nin artık kendi kararlarını alabilen güçlü bir devlet konumunda olduğunu belirterek, son yıllarda yaşanan darbe girişimleri, pandemi ve depremlere rağmen istihdam ve üretimde önemli ilerlemeler kaydedildiğini ifade etti.

“İMALAT SEKTÖRÜNE 50 MİLYAR LİRALIK DESTEK”

Bakan Işıkhan, üretim ve istihdamı artırmaya yönelik desteklerin sürdüğünü belirterek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte imalat sektörü için 50 milyar liralık yeni bir destek paketi hazırlandığını açıkladı.

Toplamda 15 farklı teşvik kaleminin uygulandığını aktaran Işıkhan, 2004 yılından bu yana 1 trilyon 382 milyar lira teşvik ödemesi yapıldığını söyledi. İmalat sektöründeki KOBİ’lere 50 milyon liraya kadar finansman desteği sağlanacağını belirten Işıkhan, tekstil ve mobilya sektöründe çalışan başına 3 bin 500 TL destek verileceğini de kaydetti.

İŞSİZLİKTE SON YILLARIN EN DÜŞÜK SEVİYELERİ

Işıkhan, uygulanan ekonomi politikalarına rağmen istihdamın güçlü seyrini koruduğunu belirterek, işsizlik oranının son 3 yıldır tek hanelerde kaldığını ifade etti. Gençler ve erkeklerde 2005’ten bu yana, kadınlarda ise son 13 yılın en düşük işsizlik oranlarına ulaşıldığını dile getirdi.

“TRABZON TÜRKİYE’NİN BÜYÜME MOTORLARINDAN BİRİ”

Trabzon’un ekonomik ve sosyal açıdan önemli bir şehir olduğunu vurgulayan Işıkhan, kentin fındık ve çayın yanı sıra savunma sanayi, turizm ve deniz ürünleri gibi farklı sektörlerde geliştiğini söyledi.

Trabzon’da bugüne kadar 80 binden fazla iş yerine 6,6 milyar lirayı aşan destek sağlandığını aktaran Işıkhan, işbaşı eğitim programlarından ise 23 bin 600 gencin yararlandığını belirtti.

Bakan Işıkhan, Türkiye’nin kalkınması ve istihdamın artırılması için çalışmaların süreceğini ifade ederek, “Sizler üretmeye devam ettikçe biz de destek vermeyi sürdüreceğiz” dedi.