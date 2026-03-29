Sıla Türkoğlu ve İbrahim Çelikkol’un başrollerini paylaştığı "Doktor: Başka Hayatta" dizisinde, henüz yolun başında beklenmedik bir ayrılık haberi geldi.

Yayın hayatına başlayalı sadece 3 bölüm olmasına rağmen, alışılmışın dışındaki hikayesi ve tıbbi vakaları işleyiş biçimiyle dikkat çeken Doktor: Başka Hayatta, sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. İzleyiciden tam not alan uyarlama dizide, projenin mutfağında önemli bir isimle yollar ayrıldı.

SENARYO ONUR KORALP'E EMANET

Edinilen bilgilere göre, dizinin senaryo ekibinde yer alan usta kalem Pınar Bulut projeden ayrıldı. Dizinin hikaye akışını devralacak isim ise netleşti. Doktor: Başka Hayatta’nın senaryosu bundan böyle Onur Koralp tarafından kaleme alınacak.

Reyting listelerinde ivme yakalayan dizide yaşanan bu kritik görev değişiminin, gelecek bölümlerdeki hikaye örgüsüne nasıl yansıyacağı merakla bekleniyor.