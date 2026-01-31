Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, tarihi bir imzayı gerçekleştirdi. Marmara ekibi, İngiliz devi Manchester City’nin yıldızını kaptı.

Kocaelispor, 21 yaşındaki İspanyol futbolcu Mahamadou Susoho ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcu Mahamadou Susoho Sissoho'nun kulübümüze nihai transferi konusunda İngiltere Futbol Federasyonuna tescilli Manchester City ile kulübümüz arasında transfer sözleşmesi imzalanmış olup, futbolcu ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar geçerli 2,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullandı.

Orta sahada görev yapan Mahamadou Susoho, sezonun ilk yarısında İskoç ekibi Livingston'da kiralık olarak forma giydi.

Futbola Futbola Espanyol'un altypaısında başlayan Mahamadou Susoho, 2017'de Manchester City'ye transfer oldu. Susoho, Peterborough ve Livingston'da kiralık olarak forma giydi. Kariyeri boyunca 79 maça çıkarken 6 gol ve 2 asist kaydetti.