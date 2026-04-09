Beşiktaş'ta sezon sonu köklü bir değişiklik yaşanacak. Sergen Yalçın'ın gözden çıkardığı isimler netleşti. Yalçın'ın tam 23 futbolculuk listesi için yönetimin sezon sonunda harekete geçeceği belirtildi.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Beşiktaş'ta Devis Vasquez, Djalo, Gökhan Sazdağı, Rashica, Ndidi, Cerny, Salih Uçan, Taylan Bulut, Cengiz Ünder, El Bilal ve Jota Silva ile yolların ayrılması planlanıyor.

KİRADAKİ İSİMLER

Siyah-beyazlılar ayrıca kiralıktan dönecek olan Musrati, Muçi, Amir Hadziahmetovic, Onana, Joao Mario, Tayyip Talha Sanuç, Can Keleş, Ricardo, Emrecan Uzunhan, Emrecan Terzi, Fahri Ay ve Arda Kılıç'ı da kadroda düşünmüyor.