Kaleci konusunda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, önemli bir imzayı gerçekleştirmek üzere. Kara Kartal, Manchester City'den Alman eldiven Stefan Ortega'yı listesine ekledi.

BEŞİKTAŞ’TA ORTEGA SESLERİ

33 yaşındaki kaleci, Manchester City'de forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak istiyor. Kartal'ın Alman file bekçisini yakından izlediği ve kısa sürede harekete geçmeyi planladığı vurgulandı.

SERDAL ADALI’NIN ELİ GÜÇLÜ

Manchester City ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ortega'nın birinci kaleci olarak düzenli oynayacağı bir takıma gitmek istediği kaydedildi. 2022'den beri İngiliz kulübünde olan deneyimli 1 numara birçok önemli başarı kazandı.

Ortega; City kariyerinde 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, 1 Dünya Kulüpler Kupası, 2 Premier Lig, 1 FA Kupası şampiyonlukları yaşadı.