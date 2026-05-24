Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Shakhtar Donetsk’in başındaki ilk sezonunda takımını UEFA Konferans Ligi’nde yarı finale taşıyan ve Ukrayna'da lig şampiyonluğuna ulaştıran Arda Turan, yeni sezon çalışmalarına başladı.

Öte yandan Arda Turan'ın adı son günlerde Süper Lig devi Beşiktaş'la a anılıyordu; Ukrayna ekibi yeni sezonun ilk transferini yaptı.

MENDOZA RESMEN AÇIKLANDI

Ukrayna temsilcisi, Kryvbas Kryvyi Rih forması giyen 24 yaşındaki Venezuelalı kanat oyuncusu Gleiker Mendoza’yu kadrosuna kattığını açıkladı.

SEZON RAKAMLARI

Ara transfer döneminde Venezuela ekibi Angostura FC’den Kryvbas’a transfer olan Mendoza, bu sezon çıktığı 28 maçta 11 gol ve 12 asistlik performansıyla dikkat çekti.

Hem sağ hem de sol kanatta görev yapabilen 1.84 boyundaki futbolcu için Shakhtar’ın yaklaşık 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

Shakhtar Donetsk, genç oyuncuyla resmi sözleşme imzalandığını da duyurdu.