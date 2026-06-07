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Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kazandı. Sarı-kırmızılı yönetim, üst üste 5. şampiyonluk hedefi ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılıların, Nijeryalı yıldız Ademola Lookman için harekete geçtiği öne sürüldü. İspanyol ekibi Atletico Madrid'den ayrılma ihtimali bulunan 28 yaşındaki futbolcu için temasların başladığı iddia edildi.

OSIMHEN'DEN TRANSFER ÇAĞRISI

Fotomaç'ta yer alan habere göre, transfer sürecinde Victor Osimhen'in de devreye girdiği öne sürüldü. İddialara göre Nijeryalı golcü, milli takımdan arkadaşı Lookman ile görüşerek, "Galatasaray'da seni bekliyoruz. Gel ve bu ailenin bir parçası ol" mesajını verdi.

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Haberlere göre Lookman'ın da Galatasaray seçeneğine olumlu yaklaştığı belirtiliyor. Ancak transferle ilgili kulüplerden veya oyuncu cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar ise yönetimin yıldız oyuncu için atacağı adımları yakından takip ediyor.