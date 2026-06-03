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Süper Lig devi Beşiktaş’ta hareketli saatler yaşanıyor. Sportif direktör Önder Özen’in teknik direktör arayışları kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde İtalyan basınında yer alan haberlere göre, “Beşiktaş, Bologna’dan ayrılan İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano ile temasa geçti” ifadeleri kullanılmıştı.

ITALIANO BEŞİKTAŞ'I KABUL ETTİ SON SÖZ ADALI'DA

Gelen bilgilere göre Vincenzo Italiano Beşiktaş’ın teklifini kabul etti, ancak son kararı Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın vereceği ifade ediliyor.

HAFTA SONUNA KADAR HER ŞEY NETLEŞECEK!

İddialara göre sürecin hafta sonuna kadar netlik kazanması bekleniyor.