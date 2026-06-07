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Beşiktaş’ın, Benfica forması giyen Vangelis Pavlidis için yaptığı transfer girişiminin Portekiz ekibi tarafından geri çevrildiği öne sürüldü.

20 MİLYON EUROLUK TEKLİF REDDEDİLDİ

Portekiz basınından Correio da Manha’nın haberine göre Beşiktaş, Yunan golcü için Benfica’ya 20 milyon euroluk teklif sundu. Ancak Portekiz temsilcisinin bu rakamı yeterli bulmadığı belirtildi.

BENFİCA’DAN 50 MİLYON EUROLUK OLAY YANIT

Haberde, Benfica yönetiminin siyah-beyazlıların teklifine 50 milyon euro talep ederek yanıt verdiği ifade edildi. Portekiz ekibinin, Pavlidis’i düşük bir bonservis bedeliyle bırakmaya sıcak bakmadığı aktarıldı.

PAVLİDİS AYRILIĞA KAPIYI TAMAMEN KAPATMADI

Kariyerine dair açıklamalarda bulunan 27 yaşındaki golcü, Benfica’da mutlu olduğunu ancak olası bir transfer ihtimaline de tamamen kapıyı kapatmadığını söylemişti. Buna rağmen oyuncunun yeni sezon hazırlık kampında yer almasının beklendiği kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKTİ

Geride kalan sezonda Benfica formasıyla 53 maça çıkan Pavlidis, 30 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.