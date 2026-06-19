Teknik direktörlük koltuğuna Vincenzo Italiano'yu getiren Beşiktaş, yeni sezon öncesi ilk transferini yapmaya hazırlanıyor.
Siyah-beyazlılar, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Clermont'ta forma giyen İlhan Fakılı ile anlaşmaya vardı.
A Spor'da yer alan habere göre, Beşiktaş Clermont'ta forma giyen İlhan Fakılı ile anlaştı. Kulübüyle ufak pürüzler giderildikten sonra ilk transfer açıklanacak.
İLHAN FAKILI'NIN SEZON KARNESİ
Geride bıraktığımız sezonda takımıyla 34 maça çıkan 20 yaşındaki gurbetçi futbolcu 4 gol atarken 3 de asist yaptı.