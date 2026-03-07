Animasyon stüdyosu Pixar, yıllar sonra “Sevimli Canavarlar” (Monsters, Inc.) evrenine geri dönmeye hazırlanıyor. Stüdyo, serinin üçüncü filmi üzerinde çalışmalara başladığını açıkladı. Sulley ve Mike’ın dostluğunu konu alan yeni film, serinin hayranları tarafından şimdiden merakla bekleniyor.

Serinin ilk filmi 2001 yılında vizyona girmiş ve çocukların korkularından enerji üreten bir fabrikanın hikâyesini anlatmıştı. Film, dünya çapında 529 milyon dolar hasılat elde ederek büyük başarı yakalamıştı.

Serinin ikinci filmi “Sevimli Canavarlar Üniversitesi” ise 2013 yılında izleyiciyle buluştu. Sulley ve Mike’ın üniversite yıllarını konu alan film, gişede 744 milyon dolar hasılat elde etti. Pixar, daha sonra Disney+ için hazırlanan “Sevimli Canavarlar İş Başında” dizisiyle bu evreni genişletmişti.

YENİ FİLMİN DETAYLARI HENÜZ BELLİ DEĞİL

Serinin üçüncü filmiyle ilgili yönetmen, senaryo ve hikâye ayrıntıları henüz paylaşılmadı. Ancak kulislerde, Pixar’ın yeni yapımda farklı karakterler ve modern bir hikâye üzerinde çalıştığı konuşuluyor.

Pixar, üçüncü Sevimli Canavarlar filmi için resmi vizyon tarihini henüz duyurmadı.