Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Barcelona, forvet hattını Newcastle United’dan Anthony Gordon ile güçlendirdi.

İspanyol ekibi, İngiliz oyuncuyu kadrosuna kattığını açıkladı. Barcelona, Gordon ile 2031 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Futbolculuk kariyerine 2016’da Everton altyapısında başlayan Gordon, 2020-21 sezonuna kadar Everton forması giydi. Ardından bir sezon Preston’da kiralık olarak oynayan genç futbolcu, daha sonra yeniden Everton’a döndü.

SEZON KARNESİ

2022 yılında Newcastle United’a transfer olan Gordon, burada 152 maçta 39 gol ve 21 asistlik performans sergiledi. Bu sezon ise 46 karşılaşmada 17 gol ve 5 asistle oynadı.