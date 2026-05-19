İngiltere Premier Lig'de nefes kesen şampiyonluk yarışı, bitime bir hafta kala sona erdi.
Dün evinde Burnley'i 1-0 yenen Arsenal, en yakın takipçisi Manchester City ile arasındaki puan farkını 5'e yükseltmişti.
KROUPI MANCHESTER CITY'NİN UMUTLARINI SÖNDÜRDÜ
Guardiola'nın ekibi, ligde 16 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Bournemouth deplasmanında çıktığı zorlu karşılaşmada; sezonun flaş ismi Junior Kroupi'nin attığı harika golle ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı.
Manchester City'nin ikinci yarıda geri dönüş çabaları sonuçsuz kaldı. Haaland uzatmalarda skoru 1-1'e getirse de bu sonuç Manchester City'e yetmedi.
ARSENAL 22 YIL SONRA ŞAMPİYON OLDU
Böylelikle Manchester City puanını 78'e çıkardı ve Arsenal 82 puanla 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Arsenal Premier Lig'de 22 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı.
BOYNUZ KULAĞI GEÇTİ
Manchester City'de Pep Guardiola'nın yardımcılığını yaptıktan sonra eski kulübü Arsenal'de 2019'da teknik direktörlük görevine getirilen Mikel Arteta, yıllar sonra yanında yetiştiği ustası Guardiola'nın önünde ligi şampiyon bitirerek Londra ekibinin makus kaderini değiştirdi.