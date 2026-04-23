Athletic Bilbao, teknik direktör değişikliği için önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Ernesto Valverde’nin ayrılık kararı sonrası kulübün, listenin ilk sırasına aldığı Edin Terzić ile yürütülen görüşmelerde büyük ilerleme sağlandı.

SÖZLÜ ANLAŞMA TAMAM

Matteo Moretto’nun aktardığı bilgilere göre taraflar arasında prensip anlaşmasına varıldı. 2024 yılında Borussia Dortmund’dan ayrıldığından bu yana takım çalıştırmayan Terzić’in, Athletic Bilbao’nun sunduğu projeden etkilendiği ve imzaya yakın olduğu belirtildi.

DORTMUND SONRASI İLK GÖREV

Borussia Dortmund’da 2022-2024 yılları arasında görev yapan ve takımı Şampiyonlar Ligi finaline taşıyan genç teknik adam, yaklaşık iki yıllık aranın ardından yeniden sahalara dönmeye hazırlanıyor.

YENİ DÖNEM MERAK EDİLİYOR

Bask kökenli oyuncularla oynama geleneğini sürdüren Athletic Bilbao’da Terzić’in nasıl bir taktiksel değişim yaratacağı şimdiden merak konusu oldu.