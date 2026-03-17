Anasayfa Spor Ve Altay Bayındır transferi... Manchester United takas formülünü devreye soktu

Ve Altay Bayındır transferi... Manchester United takas formülünü devreye soktu

Süper Lig’de sıkça gündeme gelen Altay Bayındır için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. Manchester United ile olası takas formülü masada. İşte detaylar…

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş’ta hedeflerden biri de kaleci takviyesi.

Listenin ilk sırasında Altay Bayındır yer alıyor. Manchester United’da forma şansı bulamayan milli kaleci için sürpriz bir transfer olasılığı gündeme geldi.

TAKAS FORMÜLÜ

İngiliz devi sezon sonunda Wilfred Ndidi için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.

Manchester United, devre arasında da Nijeryalı orta sahanın transferi için Beşiktaş'ın kapısını çalmıştı.

Fanatik’in haberine göre Manchester United, Ndidi ile ciddi şekilde ilgileniyor ve Altay Bayındır takası da masada.

Yapılacak görüşmelerin ardından transferin takasla gerçekleşme ihtimali yüksek.

VASQUEZ YOLCU

Beşiktaş, devre arasında Vasquez’i Roma’dan kiralamıştı ancak sezon sonunda takımda tutmayı düşünmüyor. Kolombiyalı kaleci, siyah-beyazlı ekiple süre alamadı.

SERGEN YALÇIN TRANSFERDE İSTEKLİ

Altay Bayındır, Sergen Yalçın’ın öncelikli hedeflerinden biri konumunda. Deneyimli hoca, milli kaleciyi takımda görmeyi çok istiyor.

27 yaşındaki kaleci de Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor.

SEZON KARNESİ

Altay Bayındır, bu sezon İngiliz ekibiyle 6 maça çıktı ve kalesinde 11 gol gördü.

Kaynak: Diğer
