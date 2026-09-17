Apple’ın dijital yayın platformu Apple TV, Türkiye’de kullanıcıların erişimine sunuldu.
Ve açıldı: Türkiye’de Netflix’e rakip çıktı… Apple TV’de neler var?
Apple TV, Türkiye’de kullanıcıların erişimine açıldı. iCloud+ aboneleri, ek ücret ödemeden Apple TV içeriklerine ulaşabilecek. Platformda Türkçe dublaj ve Türkçe altyazı seçenekleri de sunuluyor.Kaynak: Haber Merkezi
Daha önce Apple TV+ adıyla hizmet veren platformun Türkiye’de kademeli olarak kullanıma açılmasının ardından Apple TV dizileri ve orijinal yapımların izlenebilmesi bekleniyor.
Apple Türkiye tarafından yapılan duyuruda, iCloud+ abonelerinin Apple TV içeriklerinden ek ücret ödemeden yararlanabileceği belirtildi.
Kullanıcılar platforma iPhone, iPad, Mac, Apple TV 4K, uyumlu akıllı televizyonlar ve oyun konsolları üzerinden ulaşabilecek.
Apple TV içerikleri, orijinal dil seçeneğinin yanı sıra Türkçe dublaj ve Türkçe altyazı seçenekleriyle izlenebilecek.
Apple’ın açıklamasına göre platform, 1 Kasım 2019’da dünya genelinde yayın hayatına başladı.
Şirket, Apple orijinal filmleri, belgeselleri ve dizilerinin bugüne kadar 900’den fazla ödül kazandığını ve 3 bin 800’den fazla ödüle aday gösterildiğini belirtiyor.
Apple TV uygulamasına iPhone, iPad, Mac, Apple TV 4K, çeşitli akıllı televizyonlar ve oyun konsolları üzerinden erişilebiliyor.
Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda ise Apple TV dizileri ve diğer içeriklerin henüz izlenmeye açılmadığı, platformda şu aşamada içeriklerin yalnızca izleme listesine eklenebildiği ifade edildi.
Apple TV erişimi için gerekli iCloud+ aboneliğinin fiyatı 49,99 TL’den başlıyor. Güncel iCloud+ paketleri şöyle:
iCloud+ 50 GB: 49,99 TL
iCloud+ 200 GB: 169,99 TL
iCloud+ 2 TB: 549,99 TL
iCloud+ 6 TB: 1.699,99 TL
iCloud+ 12 TB: 3.399,99 TL