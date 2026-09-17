Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Teknoloji Ve açıldı: Türkiye’de Netflix’e rakip çıktı… Apple TV’de neler var?

Ve açıldı: Türkiye’de Netflix’e rakip çıktı… Apple TV’de neler var?

Apple TV, Türkiye’de kullanıcıların erişimine açıldı. iCloud+ aboneleri, ek ücret ödemeden Apple TV içeriklerine ulaşabilecek. Platformda Türkçe dublaj ve Türkçe altyazı seçenekleri de sunuluyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Ve açıldı: Türkiye’de Netflix’e rakip çıktı… Apple TV’de neler var? - Resim: 1

Apple’ın dijital yayın platformu Apple TV, Türkiye’de kullanıcıların erişimine sunuldu.

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Ve açıldı: Türkiye’de Netflix’e rakip çıktı… Apple TV’de neler var? - Resim: 2

Daha önce Apple TV+ adıyla hizmet veren platformun Türkiye’de kademeli olarak kullanıma açılmasının ardından Apple TV dizileri ve orijinal yapımların izlenebilmesi bekleniyor.

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Ve açıldı: Türkiye’de Netflix’e rakip çıktı… Apple TV’de neler var? - Resim: 3

Apple Türkiye tarafından yapılan duyuruda, iCloud+ abonelerinin Apple TV içeriklerinden ek ücret ödemeden yararlanabileceği belirtildi.

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Ve açıldı: Türkiye’de Netflix’e rakip çıktı… Apple TV’de neler var? - Resim: 4

Kullanıcılar platforma iPhone, iPad, Mac, Apple TV 4K, uyumlu akıllı televizyonlar ve oyun konsolları üzerinden ulaşabilecek.

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Ve açıldı: Türkiye’de Netflix’e rakip çıktı… Apple TV’de neler var? - Resim: 5

Apple TV içerikleri, orijinal dil seçeneğinin yanı sıra Türkçe dublaj ve Türkçe altyazı seçenekleriyle izlenebilecek.

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Ve açıldı: Türkiye’de Netflix’e rakip çıktı… Apple TV’de neler var? - Resim: 6

Apple’ın açıklamasına göre platform, 1 Kasım 2019’da dünya genelinde yayın hayatına başladı.

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Ve açıldı: Türkiye’de Netflix’e rakip çıktı… Apple TV’de neler var? - Resim: 7

Şirket, Apple orijinal filmleri, belgeselleri ve dizilerinin bugüne kadar 900’den fazla ödül kazandığını ve 3 bin 800’den fazla ödüle aday gösterildiğini belirtiyor.

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Ve açıldı: Türkiye’de Netflix’e rakip çıktı… Apple TV’de neler var? - Resim: 8

Apple TV uygulamasına iPhone, iPad, Mac, Apple TV 4K, çeşitli akıllı televizyonlar ve oyun konsolları üzerinden erişilebiliyor.

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Ve açıldı: Türkiye’de Netflix’e rakip çıktı… Apple TV’de neler var? - Resim: 9

Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlarda ise Apple TV dizileri ve diğer içeriklerin henüz izlenmeye açılmadığı, platformda şu aşamada içeriklerin yalnızca izleme listesine eklenebildiği ifade edildi.

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Ve açıldı: Türkiye’de Netflix’e rakip çıktı… Apple TV’de neler var? - Resim: 10

Apple TV erişimi için gerekli iCloud+ aboneliğinin fiyatı 49,99 TL’den başlıyor. Güncel iCloud+ paketleri şöyle:

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Ve açıldı: Türkiye’de Netflix’e rakip çıktı… Apple TV’de neler var? - Resim: 11

iCloud+ 50 GB: 49,99 TL

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iCloud+ 200 GB: 169,99 TL

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iCloud+ 2 TB: 549,99 TL

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Ve açıldı: Türkiye’de Netflix’e rakip çıktı… Apple TV’de neler var? - Resim: 14

iCloud+ 6 TB: 1.699,99 TL

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Ve açıldı: Türkiye’de Netflix’e rakip çıktı… Apple TV’de neler var? - Resim: 15

iCloud+ 12 TB: 3.399,99 TL

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