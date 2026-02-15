22 yaşındaki bir Hukuk Fakültesi öğrencisi, annesinin bir belediye başkanıyla çok özel bir ilişki yaşadığını söylüyor.

Bakar mısınız bu genç hukuk öğrencisinin annesiyle denendiği yaşam sınavına!

*

Bu olayın -iddia bile olsa- basına intikal etmiş olması, böyle bir yazıyı yazmama neden olmadı.

Öncelikle bir annenin böyle bir eylemi beni rahatsız etti.

*

12 Şubat 2026 günkü sözcügazetesi.com.tr’de yer alan haber doğruysa eğer, bir kız çocuğuna rol model olan bir annenin, henüz hayata tutunmaya çalışırken…

Hayatın ne kadar zor ya da kolay veya uğraştırıcı yanlarını anlamaya çalışırken, kelimenin tam anlamıyla ve ‘Üst perdeden’ böyle bir dramın yaşanması, o genç hukukçunun bundan sonraki yaşamının nasıl bir travma yumağına dönüşebileceğini düşünmek bile istemiyorum.

*

Bir annenin böyle bir eylemde bulunduğu iddiası belediye başkanı açısından da anne açısından da çok ciddi sıkıntı yaratan bir durumdur.

O belediye başkanının ‘A’ partisinden ‘B’ partisinden veya ‘C’ partisinden olması önemli değil. Burada söz konusu siyasi kimlikten önce insani ve çevresel kimlik olsa gerek!

*

İşin ilginç, tuhaf ve trajikomik olan tarafı, bu iddialar ortaya atılırken, iddianın muhatapları bu durumu yalanlayacaklardır.

Özellikle belediye başkanı konumunda bulunan kişi -öncelikle kendi siyasi itibarını düşünerek- şiddetle yalanlayacak…

Sonra mahkemeye verecek…

Çoğu zaman dışarıda iz bırakmadığını düşünerek, kendisine ‘İftira’ atıldığını ileri sürerek, önce kişisel haklarına saldırı sonra siyasi haklarına haksızlık…

Yakıştırma…

Ve iftira olduğu iddiasıyla da iş yargıya intikal edecektir ki öyle de olmuş zaten.

*

İş çoktan yargıya intikal etmiş.

Çünkü ortaya atılan iddiaların ‘Asılsız’ ve ‘İtibar suikastı’ olarak değerlendirilip, o iddiaları ortaya attığı iddia edilen hukuk öğrencisi hakkında 50 milyon TL’lik bir de manevi tazminat davası açılmış.

*

Bu gibi durumlar bana şu soruyu sorduruyor.

‘Bu itibar suikastı’ için neden sizi seçiyorlar da bir başkasını seçmiyorlar?

Bu bir.

İkincisi; ben şu ana kadar tutuklananların herhangi bir suçla itham edilenlerin:

“Evet, ben suçluyum” dediğini de duymadım.

Hep suçsuz!

Hep masum!

Ve hep itibar suikastine uğramışladır her nedense!

*

Tamam, bunların hepsi de -madem konu mahkemeye intikal etti -ortaya çıkar.

Çıkar da ben kendi adıma burada o 22 yaşındaki hukuk öğrencisi kız evladın en büyük zararı göreceği düşüncesindeyim.

Bunu 50 milyon liralık tazminatı kaybedeceği veya kazanacağı anlamında söylemiyorum. O genç insanın, en yakınından böyle bir darbe yemesi ve kendisinin üzerinde bırakacağı izlerden kolay kolay kurtulabileceğini de sanmıyorum.

Ve bir hayatın henüz başlamadan tükenme noktasına -üstelik de- en yakını tarafından getirilmesi, belki de yaşanabilecek acıların, en acısı olsa gerek.

*

Zor dostum zor!

Bu dünyada yaşamak da…

Nefsini korumaya çalışmak da…

İradeye hâkim olmak da …

Yenilen darbelere direnmek de çok zor.