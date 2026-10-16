Uzun yıllardır tarih, dinler tarihi, antik uygarlıklar, semboller ve medeniyetler üzerine kapsamlı araştırmalar yürüten Erkan Erten, işletme eğitiminin ardından kalemini tamamen bu alanlara yöneltti. Yazar, tarihsel gerçeklerden esinlenen olayları kurmaca karakterler ve gizemli bir cinayet soruşturması etrafında şekillendirirken geçmişin günümüz üzerindeki etkisini de sorguluyor.

Dördüncü kitabı olan Karanlık Kaya Azizleri, MKB Halk Kütüphanesi Yayınevi tarafından yayımlanarak okurların beğenisine sunuldu. 469 sayfadan oluşan eser, tarihi polisiye, gizem ve gerilim türlerini harmanlayarak iki bin yıllık bir hesaplaşmanın izini sürmeye çağırıyor. Gizlenen sırlar ve karanlığa gömülen azizler üzerinden ilerleyen anlatı, yedi tepeli şehrin sakladığı sırrı da merkeze alıyor.

Romanın hikâyesi Vatikan’ın koridorlarından başlayarak Roma’nın yer altındaki katakomblarına, Pantheon’un gizeminden antik metinlere, gizli örgütlerden İstanbul’un tarihî dokusuna ve Efes’e kadar uzanıyor. Kadim semboller, mühürler, yer altı geçitleri ve ezoterik öğretiler üzerinden ilerleyen olaylar, geçmişte yaşananlarla günümüzde işlenen cinayetler arasında güçlü bağlantılar kuruyor.

Bir cinayet soruşturmasıyla açılan olaylar zinciri, karakterleri yüzyıllardır saklandığı öne sürülen sırların peşine düşürüyor. Araştırma derinleştikçe yalnızca cinayetlerin ardındaki gerçekler değil, tarih boyunca inanç sistemleri ile siyasi güç arasındaki ilişkilerin nasıl şekillendiği de sorgulanıyor. Okur, roman kahramanlarıyla birlikte uluslararası boyuta ulaşan karanlık bir komplonun parçası hâline geliyor ve soluk soluğa izlenen bir filmin içindeymiş hissine kapılıyor.

Erkan Erten, Karanlık Kaya Azizleri’nde tarihsel bilgi ile edebî kurguyu ustalıkla iç içe geçiriyor. Roma İmparatorluğu’nun mirası, dinler tarihi, ezoterik öğretiler ve antik uygarlıklara ait semboller, romanın polisiye yapısını besleyen temel unsurlar arasında yer alıyor. Tarihî mekânlar yalnızca olayların geçtiği yerler olarak değil, anlatının önemli ve atmosferik parçaları olarak kullanılıyor. Eser, cinayetlerin çözülmesine odaklanan polisiye anlatısının yanı sıra tarihsel bilginin nasıl aktarıldığı, sırların kimler tarafından ve hangi amaçlarla saklandığı gibi derin sorulara da yer veriyor. Bazı sırların tarih kitaplarına yazılmadığı, çünkü ortaya çıkmalarının dünyayı değiştirebileceği fikri, kurgunun merkezinde duruyor.

Erkan Erten’in daha önce yayımlanan eserleri arasında Agartha Tünelleri, Bir Devrimcinin Hatıra Defteri ve Ev’de Yokuz bulunuyor. Özellikle Agartha Tünelleri’nde İstanbul’un gizli tarihine ve kadim inanışlara dair araştırmalarını kurguyla buluşturan yazar, yeni romanında da aynı araştırmacı titizliği sürdürüyor. Tarihî mekânların atmosferini güçlü bir kurguyla harmanlayan anlatımı, okuru sürekli yeni sorular sormaya yönlendiriyor. Gerçek tarihten ilham alan hikâyesiyle kendine özgü bir roman evreni yaratan Erten, karakterlerini ve okuru çözülmesi gereken büyük bir bilmecenin içine çekiyor. İnanç, güç ve sır kavramlarını uluslararası bir araştırma üzerinden işleyen yazar, ezoterik gizemi polisiye gerilimle başarıyla birleştiriyor.

Karanlık Kaya Azizleri, 2026 yılında ilk baskısını yapan 469 sayfalık bir roman olarak seçkin kitapçılarda ve tüm çevrim içi satış platformlarında satışa sunuldu. Eserin türü tarihî polisiye, gizem ve gerilim olarak tanımlanırken, yazarın uzun yıllara dayanan araştırma birikimi metnin her satırına yansıyor.

Cinayetlerle başlayan olaylar giderek daha büyük bir araştırmaya dönüşürken, karakterler kendilerini yüzyıllardır saklandığı iddia edilen sırların peşinde buluyor. Okurlar, kadim semboller ve mühürler üzerinden ipuçlarını takip ederek bilmecenin parçalarını birleştirmeye davet ediliyor. Erkan Erten’in kaleminden çıkan bu yeni eser, tarih, inanç ve iktidar ilişkilerini merak eden okurlar için sürükleyici bir okuma deneyimi sunuyor.