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Katolik Kilisesi'nde Papa 14. Leo ile aşırı muhafazakâr Aziz X. Pius Cemiyeti arasındaki gerilim yeni bir boyuta taşındı.

Papa'nın uyarılarına rağmen İsviçre'nin Écône kasabasında dört yeni piskopos atayan cemiyet, Vatikan'ın sert yaptırımıyla karşı karşıya kaldı.

PAPA'DAN SON ÇAĞRI

Atama töreni öncesinde Papa 14. Leo, cemiyetin lideri Davide Pagliarani'ye gönderdiği mektupta, piskopos atamalarının kilise hukuku açısından ağır sonuçlar doğuracağını belirterek, "Sizden tüm kalbimle rica ediyorum: Lütfen geri dönün." ifadelerini kullandı.

ÇAĞRIYA RAĞMEN ATAMA YAPILDI

Papa'nın çağrısını kabul etmeyen Aziz X. Pius Cemiyeti, 1 Temmuz'da İsviçre'nin Écône kasabasındaki ruhban okulunda düzenlediği törenle dört yeni piskoposu göreve getirdi.

VATİKAN'DAN AFOROZ KARARI

Vatikan, törenin ardından cemiyetin önde gelen din adamlarını ve resmî üyelerini aforoz ettiğini açıkladı. Ayrıca Katoliklere, cemiyetin ayin ve etkinliklerine katılmamaları yönünde çağrıda bulunuldu.

Vatikan, cemiyet rahipleri tarafından gerçekleştirilen evlilik ve günah çıkarma gibi bazı dini merasimlerin de geçersiz sayılacağını duyurdu.