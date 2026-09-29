Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'nde gece saatlerinde talihsiz bir kaza meydana geldi. Arkadaşının sevk ve idaresindeki otomobilde yolcu konumunda bulunan 22 yaşındaki Bayram Yanık, aracın kontrolden çıkarak bir müstakil evin duvarına çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sevk edilen acil sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı genci ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yanık, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Hüznün ve acının bir arada yaşandığı olayda, yaşamını yitiren Bayram Yanık'ın kaza günü vatani görevini ifa etmek üzere Amasya'daki birliğine teslim olmaya hazırlanacağı öğrenildi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Asker ocağına uğurlanacağı gün kazaya kurban giden 22 yaşındaki genç, gözyaşları ve dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Kazayla ilgili başlatılan adli soruşturma devam ediyor.