AÇLIK SINIRI 34 BİN LİRAYI AŞTI, VATANDAŞ İSYAN ETTİ

TÜRK-İŞ tarafından açıklanan Nisan 2026 verileri, Türkiye’deki geçim şartlarının ağırlığını bir kez daha ortaya koydu. Açlık sınırının 34,6 bin TL, yoksulluk sınırının ise 112,7 bin TL olarak ilan edilmesinin ardından Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan vatandaşlar, gelirlerinin bu rakamların çok altında kalmasına tepki gösterdi.

"2010 YILINDA ASGARİ ÜCRETİN İKİ KATI MAAŞ ALIYORDUM"

Eskiden aldığı maaşla bugünü kıyaslayan bir emekli vatandaş, alım gücündeki korkunç düşüşü şu sözlerle özetledi:

"2010 yılında emekli oldum, 850 lira alıyordum. O zaman işçinin ücreti 410 liraydı asgari ücret, onun iki katından fazla alıyordum. Şimdi 21 bin 935 lira alıyorum. Halk olarak şükretmesini seven bir milletiz tamam mı onun için millet aç mı tok mu iki öğün önüne soğan ver yeter, yanında tere ile maydanoz olursa... 2010 yılındaki emekliliğime göre benim en aşağı 65 bin lira almam gerek.”

"ÖLMEDEN SÜRÜNECEKSİN"

20 bin lira maaş alan bir başka emekli ise pazardaki ateş pahalılığına dikkat çekerek hayatını sürdürme mücadelesini "ölmeden sürünmek" olarak tanımladı:

"Maaşım 20 bin lira, nasıl geçineceğiz? Bayram ikramiyesi 4 bin lira... Patatesin kilosu 25 lira, domates 150 lira olmuş. Oradan buradan kısıyoruz ama yetmiyor. Gel de bu parayla yaşa."

70 YAŞINDAKİ VATANDAŞ: HAYATIMDA BÖYLE PAHALILIK GÖRMEDİM

Yaşlılık aylığı ile hayata tutunmaya çalışan 70 yaşındaki bir yurttaş ise senede bir kilo et dahi alamadığını dile getirdi. 6 bin 300 liralık 65 yaş aylığı ile geçinemediğini söyleyen vatandaş, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi "Ne kurbanlığı? Senede bir kilo et alıp yiyemiyorum" diyerek içinde bulundukları çaresizliği ifade etti.