Dünya genelinde yatırım karşılığında oturum ve vatandaşlık sağlayan programlar, devasa bir ekonomik büyüklüğe ulaştı.

Pandemi öncesi dönemde yaklaşık 21,4 milyar dolar büyüklüğünde olan pazarın, 2025 yılı itibarıyla 100 milyar dolar sınırına dayandığı belirtiliyor.

GÜVENLİ LİMAN ARAYIŞI PAZARI BÜYÜTÜYOR

Söz konusu büyümede jeopolitik risklerdeki artış, küresel vergi politikalarının sertleşmesi ve varlıklarını korumak isteyen yatırımcıların yeni arayışları kritik rol oynuyor. Bu programlar artık sadece seyahat özgürlüğü sağlayan bir araç değil, ekonomik ve siyasi dalgalanmalara karşı bir nevi "sigorta" olarak değerlendiriliyor.

Gayrimenkul sektörü verilerine göre, 2026'da 1 trilyon doları aşması beklenen küresel emlak piyasasının yüzde 10’unu bu tür programlar üzerinden yapılan alımlar oluşturacak.

TÜRKİYE’DEN ÇIKAN SERMAYE 4 YILDA 10 KAT ARTTI

Pazardaki küresel yükselişle birlikte Türkiye’den yurt dışına yönelen sermaye akışı da dikkat çekici bir hızla yükseliyor. 2020 yılında Türkiye kaynaklı yatırım tutarı 213 milyon dolar seviyesindeyken, 2025'in ilk 11 ayında bu rakam 2,4 milyar doları geçerek yıllık bazda 3 milyar dolar sınırına yaklaştı.

Türk yatırımcıların Avrupa’da öncelikli tercihi Portekiz ve Yunanistan olurken, Avrupa dışında Dubai ilk sırada yer alıyor.

HUKUKİ GÜVENCE ÖN PLANA ÇIKIYOR

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Vesta Global Kurucu Ortağı Teuta Narazan, yatırımcıların artık sadece maliyetlere değil, programların sürdürülebilirliğine ve hukuki zeminine odaklandığını belirtti.

Narazan sürece dair şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye kaynaklı yatırımcıların yurt dışındaki Golden Visa ve yatırım yoluyla vatandaşlık programlarına ilgisi çok hızlı artıyor.”

Yatırımcıların karar aşamasında çok boyutlu düşünmesi gerektiğini hatırlatan Narazan, “Programların hukuki çerçevesi, uygulamadaki istikrarı ve olası düzenleme değişikliklerine karşı sunduğu öngörülebilirlik mutlaka dikkate alınmalı” dedi.

Sektördeki yeni dönemi özetleyen Narazan, “Bu pazarda doğru ülke ve doğru yapı seçimi, kısa vadeli maliyet avantajlarından çok hukuki güvenlik ve şeffaf süreçler üzerinden belirleyici hale gelmiş durumda” değerlendirmesinde bulundu.