Yeniçağ Gazetesi
03 Haziran 2026 Çarşamba
İstanbul 30°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Vatandaşlık maaşının her detayı belli oldu: İl il ayrılacak, herkes farklı ödeme alacak

Vatandaşlık maaşının her detayı belli oldu: İl il ayrılacak, herkes farklı ödeme alacak

Uzun süredir merakla beklenen vatandaşlık maaşı için Meclis çalışmaları başlıyor. 15 Temmuz'da tatile girecek olan TBMM'nin ana gündemlerinden birisi vatandaşlık maaşı olacak. Ödemelerin miktarı il il ayrılacak, tek tip ödeme dönemi sona erecek

Aykut Metehan Derleyen: Aykut Metehan
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Vatandaşlık maaşının her detayı belli oldu: İl il ayrılacak, herkes farklı ödeme alacak - Resim: 1

Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi olarak adlandırılan vatandaşlık maaşı, herkese ödenecek mi? Kimler alabilecek? Herkese aynı ödenek mi verilecek? Detaylar haberimizde...

1 9
Vatandaşlık maaşının her detayı belli oldu: İl il ayrılacak, herkes farklı ödeme alacak - Resim: 2

Kamuoyunda uzun süredir merakla beklenen ve 'vatandaşlık maaşı' olarak adlandırılan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) için kulisler hareketlendi. Ekonomim'den Canan Sarıkaya'nın haberine göre Meclis'in önümüzdeki süreçte gireceği yaz tatili öncesinde yasal düzenlemenin tamamlanarak yasalaşması hedefleniyor.

2 9
Vatandaşlık maaşının her detayı belli oldu: İl il ayrılacak, herkes farklı ödeme alacak - Resim: 3

'Vatandaşlık maaşı' detayları belli oldu. "Her aileye aynı ücret" dönemi kapanıyor.

3 9
Vatandaşlık maaşının her detayı belli oldu: İl il ayrılacak, herkes farklı ödeme alacak - Resim: 4

Vatandaşlık maaşı uygulamasına dair Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen etki analizi çalışmaları resmi olarak tamamlandı. Bu raporun masaya gelmesiyle birlikte, AKP Meclis Grubu önümüzdeki haftadan itibaren yasa teklifinin taslak metni üzerinde mesai harcamaya başlayacak.

4 9
Vatandaşlık maaşının her detayı belli oldu: İl il ayrılacak, herkes farklı ödeme alacak - Resim: 5

Yeni sistemin en dikkat çekici özelliği, ezber bozan uygulama modeli olacak. ‘Vatandaşlık maaşı’ olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere standart, tek tip bir nakdi yardım yapılmayacak.

5 9
Vatandaşlık maaşının her detayı belli oldu: İl il ayrılacak, herkes farklı ödeme alacak - Resim: 6

Destek tutarları tamamen bölgesel ve lokal dinamiklere göre değişkenlik gösterecek. Düzenleme öncesinde il ve ilçe bazında detaylı bir sosyoekonomik harita çıkarıldı.

6 9
Vatandaşlık maaşının her detayı belli oldu: İl il ayrılacak, herkes farklı ödeme alacak - Resim: 7

Yapılan bu saha analizleri, hangi bölgeye ne kadarlık bir destek aktarılacağının ana kriterini oluşturacak.

7 9
Vatandaşlık maaşının her detayı belli oldu: İl il ayrılacak, herkes farklı ödeme alacak - Resim: 8

AKP kurmaylarından sızan bilgilere göre, projenin temel felsefesi 'yaşam maliyeti adaleti' üzerine kurulu.

8 9
Vatandaşlık maaşının her detayı belli oldu: İl il ayrılacak, herkes farklı ödeme alacak - Resim: 9

Büyükşehirlerdeki kira, ulaşım ve temel gıda gibi yaşam maliyetleri ile Anadolu'nun daha küçük ölçekli şehirlerindeki geçim endeksleri aynı kefeye konulmayacak. Dolayısıyla yaşanılan coğrafyanın ekonomik şartları ve bölgenin öne çıkan ihtiyaçları doğrudan belirleyici unsur olacak.

9 9
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro