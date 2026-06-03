Vatandaşlık maaşının her detayı belli oldu: İl il ayrılacak, herkes farklı ödeme alacak

Vatandaşlık maaşı uygulamasına dair Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen etki analizi çalışmaları resmi olarak tamamlandı. Bu raporun masaya gelmesiyle birlikte, AKP Meclis Grubu önümüzdeki haftadan itibaren yasa teklifinin taslak metni üzerinde mesai harcamaya başlayacak.