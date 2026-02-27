Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Programı (kamuoyunda “vatandaşlık maaşı” olarak bilinen) detayları ortaya çıktı. Asgari ücretin üçte birinden düşük gelire sahip hanelere düzenli destek verilecek.
Vatandaşlık maaşını bekleyenler için önemli gelişme: Rakamlar ve şartlar netleşiyor... 3 formül var
Dar gelirli milyonlarca aileyi heyecanlandıran vatandaşlık maaşı detayları netleşti. Gelir sınırı 9.358 TL, üç farklı formül masada, başvurular e-Devlet’ten, yardımlar tek kartta nakit ve indirimli harcanacak.Derleyen: Dilek Taşdemir
Gelir Şartı ve Sınır Rakamı Programa hak kazanmak için hane toplam gelirinin net asgari ücretin 3’te 1’inden az olması gerekiyor. Mevcut asgari ücret üzerinden hesaplandığında bu sınır 9 bin 358 TL olarak belirleniyor. Yani aylık geliri bu tutarın üzerinde olan aileler destekten yararlanamayacak.
Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Programı uygulanması için üç formül değerlendiriliyor.
Birinci formül: Aileye asgari ücretin yüzde 20’si oranında nakdi destek. Konut (elektrik, doğal gaz, barınma, yakacak) için yüzde 15, çocuk yardımı için yüzde 5 ek ödeme planlanıyor.
İkinci formül: Nakdi destek asgari ücretin yüzde 17’si. Konut desteği yüzde 12, çocuk yardımı yüzde 5.
Üçüncü formül: Nakdi destek asgari ücretin yüzde 15’i. Konut desteği yüzde 10, çocuk yardımı yüzde 5.
Yardım Kartı ve Kullanım ŞekliTüm destekler tek bir sosyal yardım kartında toplanacak. Kartın bir kısmı nakit olarak çekilebilecek, kalan kısım ise gıda, temizlik malzemesi gibi temel ihtiyaçlarda indirimli alışveriş için kullanılabilecek.
Başvuru ve Kontrol SüreciBaşvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Gelir testi için hane ziyareti olmayacak; SGK, Gelir İdaresi, banka hesap hareketleri, tapu kayıtları gibi veriler tek bir ortak sistemde entegre edilerek kontrol edilecek. Programa kabul edilen haneler aylık olarak denetlenecek.
Milyonlarca aileyi heyecanlandıran vatandaşlık maaşı düzenlemesi için ayrı bir yasa çıkarılacak.