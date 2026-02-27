Yeniçağ Gazetesi
27 Şubat 2026 Cuma
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Vatandaşlık maaşını bekleyenler için önemli gelişme: Rakamlar ve şartlar netleşiyor... 3 formül var

Vatandaşlık maaşını bekleyenler için önemli gelişme: Rakamlar ve şartlar netleşiyor... 3 formül var

Dar gelirli milyonlarca aileyi heyecanlandıran vatandaşlık maaşı detayları netleşti. Gelir sınırı 9.358 TL, üç farklı formül masada, başvurular e-Devlet’ten, yardımlar tek kartta nakit ve indirimli harcanacak.

Dilek Taşdemir Derleyen: Dilek Taşdemir
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Vatandaşlık maaşını bekleyenler için önemli gelişme: Rakamlar ve şartlar netleşiyor... 3 formül var - Resim: 1

Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Programı (kamuoyunda “vatandaşlık maaşı” olarak bilinen) detayları ortaya çıktı. Asgari ücretin üçte birinden düşük gelire sahip hanelere düzenli destek verilecek.

1 8
Vatandaşlık maaşını bekleyenler için önemli gelişme: Rakamlar ve şartlar netleşiyor... 3 formül var - Resim: 2

Gelir Şartı ve Sınır Rakamı Programa hak kazanmak için hane toplam gelirinin net asgari ücretin 3’te 1’inden az olması gerekiyor. Mevcut asgari ücret üzerinden hesaplandığında bu sınır 9 bin 358 TL olarak belirleniyor. Yani aylık geliri bu tutarın üzerinde olan aileler destekten yararlanamayacak.

2 8
Vatandaşlık maaşını bekleyenler için önemli gelişme: Rakamlar ve şartlar netleşiyor... 3 formül var - Resim: 3

Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Programı uygulanması için üç formül değerlendiriliyor.

Birinci formül: Aileye asgari ücretin yüzde 20’si oranında nakdi destek. Konut (elektrik, doğal gaz, barınma, yakacak) için yüzde 15, çocuk yardımı için yüzde 5 ek ödeme planlanıyor.

3 8
Vatandaşlık maaşını bekleyenler için önemli gelişme: Rakamlar ve şartlar netleşiyor... 3 formül var - Resim: 4

İkinci formül: Nakdi destek asgari ücretin yüzde 17’si. Konut desteği yüzde 12, çocuk yardımı yüzde 5.

4 8
Vatandaşlık maaşını bekleyenler için önemli gelişme: Rakamlar ve şartlar netleşiyor... 3 formül var - Resim: 5

Üçüncü formül: Nakdi destek asgari ücretin yüzde 15’i. Konut desteği yüzde 10, çocuk yardımı yüzde 5.

5 8
Vatandaşlık maaşını bekleyenler için önemli gelişme: Rakamlar ve şartlar netleşiyor... 3 formül var - Resim: 6

Yardım Kartı ve Kullanım ŞekliTüm destekler tek bir sosyal yardım kartında toplanacak. Kartın bir kısmı nakit olarak çekilebilecek, kalan kısım ise gıda, temizlik malzemesi gibi temel ihtiyaçlarda indirimli alışveriş için kullanılabilecek.

6 8
Vatandaşlık maaşını bekleyenler için önemli gelişme: Rakamlar ve şartlar netleşiyor... 3 formül var - Resim: 7

Başvuru ve Kontrol SüreciBaşvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Gelir testi için hane ziyareti olmayacak; SGK, Gelir İdaresi, banka hesap hareketleri, tapu kayıtları gibi veriler tek bir ortak sistemde entegre edilerek kontrol edilecek. Programa kabul edilen haneler aylık olarak denetlenecek.

7 8
Vatandaşlık maaşını bekleyenler için önemli gelişme: Rakamlar ve şartlar netleşiyor... 3 formül var - Resim: 8

Milyonlarca aileyi heyecanlandıran vatandaşlık maaşı düzenlemesi için ayrı bir yasa çıkarılacak.

8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro