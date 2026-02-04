Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, düşük gelirli aileleri desteklemek amacıyla yeni bir sosyal yardım mekanizması geliştiriyor. "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi" olarak adlandırılan bu uygulama, vatandaşlık maaşı niteliğinde olacak ve temel ihtiyaçları karşılamaya odaklanacak.

Sistem, bu yıl belirli illerin mahallelerinde pilot olarak başlatılacak, başarılı sonuçlar alınması halinde tüm ülkeye yaygınlaştırılacak.

BAKANLIKLAR ORTAK ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR

Uygulamanın detayları üzerinde iki bakanlık yoğun bir inceleme sürdürüyor. Gelir seviyeleri ve destek kalemleri analiz edilerek, sistemin altyapısı hazırlanacak. Ç

alışmalar tamamlandığında, geliri belirlenen eşik değerin altında kalan ailelere doğrudan yardım sağlanacak.

Bu yardımlar arasında gıda, ısınma ve kira giderleri öne çıkacak.

BÖLGE BAZLI İHTİYAÇ ANALİZİ YAPILACAK

Sistemin en önemli özelliklerinden biri, bölge ve mahalle bazlı incelemeler olacak. Bu sayede, farklı coğrafyalardaki ihtiyaçlar belirlenerek hedef odaklı destekler verilecek.

Örneğin, soğuk iklimli illerde ısınma giderleri için ek yardımlar ön plana çıkacak.

Benzer şekilde, yüksek kira maliyetli bölgelerde konut desteği artırılacak.

Uygulama kapsamında, gelir eşiği netleştirilecek ve bu değerin altında kalan haneler otomatik olarak kapsama alınacak. Gıda, ısınma ve kira yardımları, ailelerin yaşam standartlarını yükseltmeyi hedefleyecek.

Gerekli görülmesi halinde, sosyal yardımlar alanında yasal düzenlemeler de yapılacak.

Bu yeni sistem, düşük gelirli ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılayarak sosyal adaleti güçlendirmeyi amaçlıyor.