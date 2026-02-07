Vatandaşlık maaşı ne kadar olacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda büyük heyecan yaratan "Vatandaşlık Maaşı" uygulamasında detaylar netleşiyor.
2026 yılında pilot uygulamalarla hayata geçecek olan sistem, Türkiye’de "hiçbir hanenin gelirsiz kalmamasını" hedefliyor.
Türkiye'nin sosyal yardım mimarisini kökten değiştirecek olan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD), klasik yardım modellerinden farklı bir çalışma prensibiyle geliyor.
İşte milyonlarca aileyi ilgilendiren yeni sistemin merak edilen tüm ayrıntıları: