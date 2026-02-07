Yeniçağ Gazetesi
07 Şubat 2026 Cumartesi
Vatandaşlık maaşı ne kadar olacak?

Vatandaşlık maaşı ne kadar olacak?

Detayları belli olan vatandaşlık maaşı rakamı ortaya çıktı. Peki vatandaşlık maaşı ne kadar olacak? Tüm detaylar haberimizde...

Cansu İşcan Derleyen: Cansu İşcan
Son Güncelleme:
Vatandaşlık maaşı ne kadar olacak? - Resim: 1

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda büyük heyecan yaratan "Vatandaşlık Maaşı" uygulamasında detaylar netleşiyor.

2026 yılında pilot uygulamalarla hayata geçecek olan sistem, Türkiye’de "hiçbir hanenin gelirsiz kalmamasını" hedefliyor.

Türkiye'nin sosyal yardım mimarisini kökten değiştirecek olan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD), klasik yardım modellerinden farklı bir çalışma prensibiyle geliyor.

İşte milyonlarca aileyi ilgilendiren yeni sistemin merak edilen tüm ayrıntıları:

Vatandaşlık maaşı ne kadar olacak? - Resim: 2

Vatandaşlık maaşının temel mantığı, devletin her bir hane için belirleyeceği bir "Asgari Gelir Eşiği" üzerinden işleyecek.

Bu sistemde hane halkının toplam geliri ile belirlenen bu eşik arasındaki fark, devlet tarafından nakdi olarak ödenecek.

Vatandaşlık maaşı ne kadar olacak? - Resim: 3

UZMANLARIN ÖRNEK SENARYOSU:

Devletin belirlediği aylık asgari hane geliri eşiği: 60.000 TL

Hane halkının toplam aylık geliri: 45.000 TL

Devletin ödeyeceği Vatandaşlık Maaşı: 15.000 TL

Ayrıca devletin belirlediği asgari hane gelir sınırı 60.000 TL olursa ve ailede hiç kimsenin maaşı/geliri yoksa, devlet bu haneye eşiği tamamlamak adına 60.000 TL ödeme yapacağı ifade edildi.

Vatandaşlık maaşı ne kadar olacak? - Resim: 4

Sistem, herkese sabit bir ödeme yapılan "evrensel temel gelir" modelinden ayrışıyor.

Bu maaş, yalnızca geliri devletin belirleyeceği asgari yaşam standardının altında kalan ihtiyaç sahiplerine yönelik olacak.

Böylece kaynakların doğrudan en alt gelir grubuna ulaştırılması ve gelir dağılımındaki adaletsizliğin giderilmesi hedefleniyor.

Vatandaşlık maaşı ne kadar olacak? - Resim: 5

KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Sistemde birey bazlı değil, hane halkı bazlı bir değerlendirme yapılacak.

Öncelikli gruplar ise şu şekilde belirlendi:

Vatandaşlık maaşı ne kadar olacak? - Resim: 6

-Hane geliri asgari geçim sınırının altında olan aileler.

-Çalışanı olmayan haneler.

-Engelli, yaşlı veya bakıma muhtaç bireyi bulunan aileler.

-Sosyal güvencesi olmayan dar gelirliler.

Vatandaşlık maaşı ne kadar olacak? - Resim: 7

2026’DA PİLOT UYGULAMA, 2027’DE TÜM TÜRKİYE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açıklamalarına göre; sistem 2026 yılı içinde seçilecek pilot illerde devreye alınacak.

Pilot uygulamadan elde edilen veriler ve analizler doğrultusunda, 2027 yılı itibarıyla 81 ilin tamamında uygulanmaya başlanacak.

Vatandaşlık maaşı ne kadar olacak? - Resim: 8

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Uygulama hayata geçtiğinde başvuruların e-Devlet üzerinden alınması planlanıyor.

Vatandaşlık maaşı ne kadar olacak? - Resim: 9

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından yapılacak hane içi gelir tespiti ve incelemelerin ardından, kriterleri sağlayan haneler düzenli maaş ödemesine bağlanacak.

Vatandaşlık maaşı ne kadar olacak? - Resim: 10
Vatandaşlık maaşı ne kadar olacak? - Resim: 11
Vatandaşlık maaşı ne kadar olacak? - Resim: 12
Kaynak: Haber Merkezi
