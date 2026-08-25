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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / İlker Turan / Yeniçağ



Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen uygulama ile salça yapmak isteyen vatandaşlara birçok yönden katkı sunulurken, vatandaşlardan gelen talep üzerine salça yapım günleri 6 Eylül Pazar gününe kadar uzatıldı.

‘Vadipark’ta salça kazanları kaynayacak. Bilecik’in bereketi sofralara taşınacak’ sloganıyla başlayan uygulama kapsamında vatandaşlar domates ve kavanozlarını getirip salçalarını yapabiliyor.

Vadipark Sosyal Tesislerinde hazırlanan alanda günde 10 aile kendi salçasını yapabilirken salça yapılması için 6 Eylül’e kadar süre uzatıldı.

Salça yapımında kullanılan su, odun, temizlik ve diğer ihtiyaç malzemeleri Bilecik Belediyesi tarafından karşılanırken alanda belediye görevlileri de vatandaşlara birçok konuda yardımda bulunuyor.