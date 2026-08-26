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Kaynak: Haber Merkezi

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, rutin kontrollerin yanında vatandaşlardan gelen ihbarları da değerlendirerek denetimlerini devam ettiriyor.

Gerçekleştirilen denetimler kapsamında Yükseliş Mahallesi'nde gıda deposu olarak faaliyet gösteren bir işletmeye yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü koordinesindeki denetime belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de katıldı.

152 KİLOGRAM ET ÜRÜNÜ İLE 20 BİDON TURŞUYA EL KONULDU

İşletmede yapılan kontrollerde bazı gıda ürünlerinde üretim yeri ve üretim tarihinin bulunmadığı, bazı ürünlerin ise son kullanma tarihinin olmadığı veya kullanım süresinin geçtiği tespit edildi. Denetimde, üzerinde "salamura asma yaprağı" ibaresi bulunan bidonların içerisinde turşu olduğu belirlendi.

Yapılan incelemelerin ardından halk sağlığını olumsuz etkileyebileceği değerlendirilen toplam 152 kilogram et ve et ürünü ile 20 bidon turşuya ekipler tarafından el konuldu. Ürünler gerekli işlemlerin ardından bertaraf edildi.

İŞLETME MÜHÜRLENDİ

Denetim kapsamında işletme hakkında yasal işlem başlatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından işletmeye 26 bin 360 TL idari para cezası uygulanırken, Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince işletme mühürlendi.

Zabıta ekipleri, son kullanma tarihi bulunmayan veya kullanım süresi geçmiş ürünlerin tüketilmesinin sağlık açısından risk oluşturabileceğine dikkat çekerek, vatandaşlardan şüpheli durumları belediyelerin zabıta müdürlükleri ile Tarım ve Orman Müdürlüklerine bildirmelerini istedi.