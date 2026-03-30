Muş'ta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, SİBERAY faaliyetleri kapsamında kent merkezinde vatandaşları bilinçlendirmeye yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Atatürk Bulvarı üzerinde ekipler vatandaşlara siber güvenlikle ilgili çeşitli konularda bilgilendirme yaptı. Ekipler vatandaşların dikkatli olmaları konusunda yasadışı bahis, güçlü şifre kullanımı, mobil bankacılık güvenliği, IBAN kiralama ve sosyal mühendislik yöntemiyle yapılan dolandırıcılıklara karşı uyardı.

Ekipler, dolandırıcılık yöntemlerine karşı vatandaşların alabileceği önlemleri içeren broşürleri dağıtarak, dijital ortamda karşılaşılabilecekleri riskleri de vurguladı.