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Kaynak: AA / İHA

İnhisar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, vatandaşların dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı daha bilinçli olması amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

İnhisar Kapalı Pazaryeri’nde yapılan çalışmada vatandaşlara, dolandırıcıların başvurabileceği yöntemler ve bu yöntemlere karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgi verildi.

DOLANDIRICILIK YÖNTEMLERİ TEK TEK ANLATILDI

Polis ekipleri, vatandaşlara dolandırıcılık olaylarında kullanılan yöntemlere karşı dikkatli olmaları gerektiğini aktararak, şüpheli durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda bilgilendirmede bulundu.

Çalışma kapsamında özellikle vatandaşların dolandırıcılık girişimlerini fark edebilmesi ve olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedeflendi.

HIRSIZLIĞA KARŞI GÜVENLİK TEDBİRLERİ PAYLAŞILDI

Bilgilendirme çalışmasında yalnızca dolandırıcılık değil, hırsızlık olaylarına karşı alınabilecek güvenlik tedbirleri de anlatıldı.

Ekipler, vatandaşlara konuya ilişkin hazırlanan broşürleri dağıtarak dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi verdi. Emniyet ekiplerinin bilgilendirme çalışması, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu pazaryerinde gerçekleştirildi.