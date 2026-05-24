İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yaklaşan Kurban Bayramı ve yaz tatili nedeniyle yoğunlaşacak nüfusu hedef alarak son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin üzerindeki tarihlerin silinerek yeni tarih basılıp piyasaya sürüldüğü tespit edilen Söke ilçesi Gölbent Mahallesi'ndeki bir işletmeye, önceki gün operasyon düzenlendi.

Söz konusu işletmenin deposundaki aramada 1 üretim kodlama makinesi ve 2 kodlama aparatı 394 etiket, 5 aseton, 2 sprey boya, 2 zımparalı eldiven, 5 zımpara, çeşitli marka ve gramajlarda son kullanma tarihi geçmiş, 3 bin 124 mısır/fasulye konservesi, 114 bin ketçap, 120 turşu, 700 krema, 400 sos ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca, 294 adet üzerine yeni son kullanma tarihi basılmış, 173 adet de son kullanma tarihi silinmiş mısır/fasulye konservesi ve 40 adet 2 bin 620 gramlık tarihi geçmiş ve silinmiş konserve bulundu.

Piyasa değeri yaklaşık 4,5 milyon TL olarak belirtilen ürünlere el konulurken, 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.