Akşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı Çevre Zabıtası ekipleri, ilçe merkezinde yaya trafiğinin yoğun olduğu noktalarda dilencilere yönelik geniş kapsamlı bir denetim başlattı. Vatandaşların iyi niyetini suistimal eden kişilere yönelik yürütülen saha çalışmaları sonucunda, haksız kazanç sağladığı tespit edilen şahıslara anında müdahale edildi.

Denetimler sırasında dilencilik yoluyla toplandığı belirlenen toplam 4 bin 410 TL muhafaza altına alındı. El konulan meblağın, yasal prosedürler çerçevesinde kamuya aktarılacağı bildirildi.

Dilencilik yaptığı saptanan şahıslar hakkında, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu uyarınca gerekli bilgilendirmeler yapılarak idari işlem uygulandı. Zabıta ekipleri, bu tür denetimlerin halkın huzuru ve iyi niyetinin korunması amacıyla kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.