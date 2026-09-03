Özdemir Araştırma’nın 22-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği gündem araştırması, Türkiye’de vatandaşların en büyük sorun olarak ekonomiyi gördüğünü ortaya koydu.
Vatandaşın en büyük derdi belli oldu: Ekonomi zirveyi bırakmıyor
Türkiye’de ekonomik sıkıntı ve hayat pahalılığı vatandaşların gündemindeki ağırlığını koruyor. Yapılan son araştırmada, her iki kişiden birinden fazlasının en büyük sorunu ekonomi olarak gördüğünü ortaya koydu.Kaynak: Haber Merkezi
Katılımcıların yüzde 54,4’ü ekonomiyi, geçim sıkıntısını ve pahalılığı ülkenin en önemli sorunu olarak gösterdi.
Türkiye’nin gündemine ilişkin yapılan son kamuoyu araştırmasında vatandaşlara “Türkiye’nin en önemli sorunu sizce nedir?” sorusu yöneltildi. Özdemir Araştırma tarafından gerçekleştirilen araştırmada ekonomi, açık ara ilk sırada yer aldı.
Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 54,4’ü Türkiye’nin en önemli sorununun “ekonomik sorunlar, geçim sıkıntısı ve pahalılık” olduğunu belirtti.
Ekonominin ardından adalet ve hukuk sorunları yüzde 6,9 ile ikinci sırada yer aldı. “Hükümet, yönetim ve iktidar” seçeneğini işaretleyenlerin oranı yüzde 5,9 olurken, ahlak sorunları yüzde 5,2 ile dördüncü sırada bulundu.
Araştırmada terör ve güvenlik yüzde 4,2, eğitim ise yüzde 4 oranında karşılık buldu.
EKONOMİ DİĞER SORUNLARIN TOPLAMINI GERİDE BIRAKTI
Anket sonuçlarında ekonomik sorunların diğer başlıklara kıyasla açık ara öne çıkması dikkat çekti. Ekonomi, geçim sıkıntısı ve pahalılığı en önemli sorun olarak görenlerin oranı yüzde 54,4 olurken, ikinci sıradaki adalet ve hukuk başlığı yüzde 6,9'da kaldı.
Özdemir Araştırma’nın temmuz ayında gerçekleştirdiği bir önceki araştırmada da ekonomi, geçim sıkıntısı ve pahalılık yüzde 56,6 ile ilk sırada yer almıştı.
Böylece ekonomik sorunların vatandaşların gündemindeki ağırlığını koruduğu görüldü.