Vatandaşın en büyük derdi belli oldu: Ekonomi zirveyi bırakmıyor

EKONOMİ DİĞER SORUNLARIN TOPLAMINI GERİDE BIRAKTI

Anket sonuçlarında ekonomik sorunların diğer başlıklara kıyasla açık ara öne çıkması dikkat çekti. Ekonomi, geçim sıkıntısı ve pahalılığı en önemli sorun olarak görenlerin oranı yüzde 54,4 olurken, ikinci sıradaki adalet ve hukuk başlığı yüzde 6,9'da kaldı.