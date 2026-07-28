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Türkiye'de her geçen gün derinleşen ekonomik kriz ve düşen alım gücü, vatandaşın bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Gerçekleştirilen bir sokak röportajında mikrofon uzatılan yurttaş, Türkiye ekonomisi ile Avrupa ve Amerika'daki yaşam standartlarını kıyaslayarak mevcut düzene yönelik çarpıcı ve geniş çaplı eleştirilerde bulundu.

Vatandaşın ekonomi isyanı: Esenyurt meydanı şaştı kaldı



🗣️''Önce aç bırakıyorlar, sonra 3 kuruş verip müjdeliyorlar...



🗣️Halktan kopmuş yöneticilerle aç kalmaya mahkumuz



🗣️Asgari ücretle Avrupa'da 1200, Türkiye'de 300 litre mazot alınıyor''https://t.co/1lh09H5h3I pic.twitter.com/3V6wEuGpR6 — Yeniçağ (@YenicagGazetesi) July 28, 2026





Vatandaş, ekonomik göstergeleri, alım gücündeki erimeyi ve iktidarın politikalarını rakamlar ve sosyolojik tespitler vererek anlattı.

'Asgari ücretle Avrupa'da 1200, Türkiye'de 300 litre mazot alınıyor'

Ekonomik krizin bir bakış açısı olmadığını, aksine kanıtlanmış bir gerçeklik olduğunu vurgulayan vatandaş, nüfusun büyük bölümünün açlık sınırında yaşadığını belirtti. Avrupa ve Türkiye arasındaki akaryakıt alım gücü kıyaslaması ise dikkat çekiciydi:

"Bugün bir ülkenin %40'ı asgari ücretle çalışıyorsa... bugün bir ülkenin nüfusunun %65-70'i açlık sınırı altında yaşıyorsa... o ülkenin ekonomisi nasıl olabilir? Bugün ben Türkiye'de asgari ücretle 300-400 litre yakıt mazot alabiliyorsam... Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde yaşayan vatandaş asgari ücretiyle 1200 litre mazot ya da benzin alabiliyorsa bu ülkede ekonomi nasıldır?"





'İnsanların örf, adet ve gelenek görenekleriyle oynuyorlar'



Yurtdışındaki insanların birkaç günlük kazançlarıyla ulaşabildikleri lüks veya teknolojik ürünlere, Türkiye'deki vatandaşların ancak temel ihtiyaçlarından kısarak ve uzun vadeli borçlanarak sahip olabildiğini belirten yurttaş, bu tablonun ekonominin özetini sunduğunu ifade etti:

"Amerika, Kanada ya da Avrupa'nın 1. sınıf ülkelerinde insanlar 3 günlük, 5 günlük parasıyla kendilerine son model telefon alabiliyorsa... Türkiye'de yaşayan vatandaşlar o telefona 24 ay taksit veriyorsa, cebinden kısıyorsa, elektriğinden kısıyorsa, suyundan kısıyorsa, yemeğinden kısıp o telefonu alıyorsa biz bugün bu ülkede niye ekonomiyi konuşuyoruz? Amerika'da yaşayan bir vatandaş 4 aylık aldığı parayla Türkiye'deki 3 milyonluk arabaya binebiliyorsa... Türkiye'deki vatandaş 12 ay çalışıp yemeden içmeden biriktirip kendine 1981 model araba alamıyorsa biz bu ülkede niye ekonomiyi konuşalım?"

İktidar neden yüksek oy alıyor: baskı ve cehalet







Sokaktan Al Haberi mikrofonlarına konuşan vatandaş, "Bu kadar açık verilere rağmen bu yönetim neden hala yüksek oylarla seçiliyor?" şeklindeki soruya, eğitim seviyesinin düşürülmesi ve toplumsal manipülasyon üzerinden geniş bir yanıt verdi. Üniversite açmanın bir kandırmaca olduğunu belirten vatandaşın şu sözleri gündem oldu:

"Bunun önünde üç tane temel sebep var... Birincisi toplumun örf, adet ve gelenek görenekleriyle oynamak. İkincisi... baskı. Üçüncü temel sebep ise... insanların eğitim seviyesiyle oynamak. Bugün bizi burada izleyen 30-35 tane genç var... Üniversite mezunları parmak kaldırsın desem burada 20 tane insanın 15'i parmak kaldıracak... Kaç kişi bu okuduğunun karşısını alabildi desem parmak sayısı ikiye düşecek. İnsanlara... muhteşem şekilde baskı yapıyorlar... Önce aç bırakıyorlar, sonra 3 kuruş verip müjdeliyorlar."

'Toplum hipnotize edildi ve zamlar normalleşti'



Türkiye ile Hollanda arasında yapılan eylem ve tepki kıyaslaması röportajın en vurucu noktalarından biri oldu. Hollanda'daki çiftçilerin 25 centlik zamma verdikleri tepkiyi hatırlatan vatandaş, Türk halkının sürekli gelen zamlara karşı hissizleştirildiğini savundu:

"Hollanda'da bu çiftçilerin yapmış olduğu protesto... 25 cent mazota zam gelmesiydi... Ama biz artık toplumu öyle bir aşıladılar ki, insanlara öyle bir hipnoze ettiler ki artık bizim insanlarımız gündelik zamı normal karşılıyor. Pazara gidip evine alışveriş yapan ablamız, teyzemiz, annemiz ikinci bir pazara gittiği zaman fiyattaki değişiklikleri görüyor ve artık bu ona çok normal geliyor. Bir toplumun geniyle oynamak o insanları bir şeye hipnoze etmektir... Kandırma becerisi olan yöneticilerin yüzünden biz böyleyiz."

Halktan kopuk yöneticilerle aç kalmaya mahkumuz



'Önce aç bırakıyorlar, sonra 3 kuruş verip müjdeliyorlar'

Eğitimden mahrum bırakılan ve dayatılan tarihi kabullenen bir toplum yaratıldığını ileri süren yurttaş, seçim öncesi atılan milliyetçi sloganların seçim sonrası yerini ulaşılamaz bürokratlara bıraktığını ifade etti:

"Sizi önce aç bırakıyorlar. Allah var gam yok diyorlar... Her şey millet, her şey vatan, her şey bayrak için diyorlar... Ama seçim günü geliyor. Seçim kazanıldıktan sonra gidip bir belediye başkanıyla görüşemiyorsunuz. Her iddiasına varım... Esenyurt Belediyesi'nin kapısında beklesin... Randevu olmadan ulaşamıyorsun... Randevu da benim senin gibi sıradan insana vermiyor. Ya amcan vali olacak, ya baban milletvekili olacak, ya amcan ilçe encümeni olacak... Bir defa halktan kopmuş yöneticilerle çalıştığımız zaman biz böyle aç kalmaya mahkum olacağız."