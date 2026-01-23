Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından hazırlanan güncel rapora göre, hane halkının gelecek 12 aya ilişkin enflasyon beklentisi yükseliş gösterdi.

Bir önceki anket dönemine göre 3,4 puanlık bir artış kaydeden enflasyon beklentisi yüzde 55,3 seviyesine ulaştı.

KATILIMCILARIN BEKLENTİ DAĞILIMI

Araştırmaya katılanların yüzde 33,1'lik kesimi, önümüzdeki bir yıl içinde enflasyonun yüzde 21-40 aralığında seyredeceğini öngördü.

Gelecek dönem enflasyonunun mevcut orandan (yüzde 30,9) daha düşük olacağını düşünenlerin oranı ise bir önceki aya göre 2 puan azalarak yüzde 31,3'e geriledi.

CİNSİYET VE YAŞ GRUPLARINA GÖRE BEKLENTİLER

Veriler, kadınların enflasyon konusundaki endişesinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

2026 yılı Ocak ayı verilerine göre, erkeklerin enflasyon beklentisi bir önceki aya kıyasla 5,7 puan artış gösterirken, kadınların beklentisi değişim göstermedi. Buna göre ortalama beklenti erkeklerde yüzde 55, kadınlarda ise yüzde 55,8 olarak gerçekleşti.

Yaş grupları bazında bakıldığında en düşük enflasyon beklentisi 35-44 yaş grubunda görüldü.

ÇALIŞMA DURUMU BEKLENTİLERİ ETKİLİYOR

Geçen aya oranla beklentinin tek düştüğü grup ise 2,7 puanlık azalışla 55-64 yaş aralığı oldu; diğer tüm yaş gruplarında beklentiler yükseldi.

ÇALIŞMA DURUMU BEKLENTİLERİ ETKİLİYOR

İş durumuna göre yapılan analizde, yalnızca maaşlı devlet çalışanlarının enflasyon beklentisinde düşüş yaşandığı, diğer tüm kesimlerde ise artış olduğu saptandı.

Güncel verilere göre farklı grupların enflasyon beklentileri şu şekilde sıralandı:

Emekli ve çalışmayanlar: %57

Günlük/yevmiyeli çalışanlar: %64,6

Kendi hesabına çalışan veya işverenler: %51,6

Maaşlı devlet çalışanları: %42,7

İşsiz olup iş aramayanlar: %55,9

Öğrenciler: %51,7