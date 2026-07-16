Yeniçağ Gazetesi
16 Temmuz 2026 Perşembe
İstanbul 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Vatandaşın borçla sınavı: Artışın nedeni ne?

Vatandaşın borçla sınavı: Artışın nedeni ne?

Son dönemde ortaya çıkan veriler, vatandaşın finansal durumuna dair dikkat çeken bir tabloyu gözler önüne serdi. Uzmanlar, bu artışın arkasındaki nedenlere dikkat çekiyor.

Kaynak: ANKA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Vatandaşın borçla sınavı: Artışın nedeni ne? - Resim: 1

Türkiye’de vatandaşın borç yükü her geçen gün artıyor. Yüksek enflasyon ve alım gücündeki düşüşün etkisiyle bireysel kredi ve kredi kartı borçları temmuz ayının ilk haftasında 7 trilyon 9 milyar liraya ulaştı.

1 7
Vatandaşın borçla sınavı: Artışın nedeni ne? - Resim: 2

Borçta hızlı artış

Sadece bir haftada 97 milyar TL artan toplam borç, yıl başından bu yana ise 1 trilyon 149 milyar TL yükseldi.

2 7
Vatandaşın borçla sınavı: Artışın nedeni ne? - Resim: 3

Toplam borcun:

3 trilyon 548 milyar TL’si bireysel kredilerden
3 trilyon 461 milyar TL’si kredi kartlarından oluştu

3 7
Vatandaşın borçla sınavı: Artışın nedeni ne? - Resim: 4

5 yılda dev sıçrama

Vatandaşın borcundaki artış son yıllarda dikkat çekici seviyelere ulaştı.

4 7
Vatandaşın borçla sınavı: Artışın nedeni ne? - Resim: 5

2021: 1 trilyon 25 milyar TL
2022: 1 trilyon 573 milyar TL
2023: 2 trilyon 727 milyar TL
2024: 3 trilyon 937 milyar TL
2025: 5 trilyon 858 milyar TL
2026: 7 trilyon 9 milyar TL

Enflasyon baskısı sürüyor

5 7
Vatandaşın borçla sınavı: Artışın nedeni ne? - Resim: 6

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 24, tahminini ise yüzde 26 olarak güncelledi. Ancak yılın ilk 6 ayında enflasyonun yüzde 17,76’ya ulaşması, hedeflerin tutturulmasının zor olduğunu gösteriyor.

Uzmanlar, mevcut tabloya bakıldığında yıl sonu enflasyonunun yüzde 31-32 seviyelerinde gerçekleşebileceğini öngörüyor.

6 7
Vatandaşın borçla sınavı: Artışın nedeni ne? - Resim: 7

Artan yaşam maliyetleriyle birlikte vatandaşın borçlanmaya yönelmesi, ekonomideki en büyük risklerden biri olarak öne çıkıyor.

7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro