Türkiye’de vatandaşın borç yükü her geçen gün artıyor. Yüksek enflasyon ve alım gücündeki düşüşün etkisiyle bireysel kredi ve kredi kartı borçları temmuz ayının ilk haftasında 7 trilyon 9 milyar liraya ulaştı.
Vatandaşın borçla sınavı: Artışın nedeni ne?
Son dönemde ortaya çıkan veriler, vatandaşın finansal durumuna dair dikkat çeken bir tabloyu gözler önüne serdi. Uzmanlar, bu artışın arkasındaki nedenlere dikkat çekiyor.Kaynak: ANKA
Borçta hızlı artış
Sadece bir haftada 97 milyar TL artan toplam borç, yıl başından bu yana ise 1 trilyon 149 milyar TL yükseldi.
Toplam borcun:
3 trilyon 548 milyar TL’si bireysel kredilerden
3 trilyon 461 milyar TL’si kredi kartlarından oluştu
5 yılda dev sıçrama
Vatandaşın borcundaki artış son yıllarda dikkat çekici seviyelere ulaştı.
2021: 1 trilyon 25 milyar TL
2022: 1 trilyon 573 milyar TL
2023: 2 trilyon 727 milyar TL
2024: 3 trilyon 937 milyar TL
2025: 5 trilyon 858 milyar TL
2026: 7 trilyon 9 milyar TL
Enflasyon baskısı sürüyor
Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 24, tahminini ise yüzde 26 olarak güncelledi. Ancak yılın ilk 6 ayında enflasyonun yüzde 17,76’ya ulaşması, hedeflerin tutturulmasının zor olduğunu gösteriyor.
Uzmanlar, mevcut tabloya bakıldığında yıl sonu enflasyonunun yüzde 31-32 seviyelerinde gerçekleşebileceğini öngörüyor.
Artan yaşam maliyetleriyle birlikte vatandaşın borçlanmaya yönelmesi, ekonomideki en büyük risklerden biri olarak öne çıkıyor.