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Vatandaşa sık sık "israf ve şatafattan kaçınma" çağrısı yapan eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, en küçük kızı Bihter Serra Erbaş için Sakarya ve İstanbul'da iki ayrı düğün töreni düzenledi. Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; İstanbul'daki ikinci törenin, Türkiye'nin ilk 5 yıldızlı kongre otelinde yapılması dikkat çekti.

SÖYLEM VE EYLEM ÇELİŞKİSİ GÜNDEM OLDU

Geçmişte yaptığı bir konuşmada, "Kimin düğünü daha görkemli olacak, hangimiz çocuğumuzun düğününü daha şatafatlı salonlarda yapacağız; bunlar bizim medeniyetimize yakışmaz. Düğünlerin sade olması lazım. Şatafattan, israftan uzak durmalı" ifadelerini kullanan Ali Erbaş'ın, kızı için tercih ettiği görkemli törenler kamuoyunun ilgisini çekti.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu Bihter Serra Erbaş, hayatını Sultangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürü Saim Demirci’nin oğlu Abdullah Azzam Demirci ile birleştirdi. Çift için iki farklı şehirde, yoğun katılımlı organizasyonlar düzenlendi.

İLK TÖREN SAKARYA'DA, PROTOKOL ORADAYDI

Düğün törenlerinin ilki Sakarya’daki Bahçesaray Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ve Ali Erbaş'ın dua ederek tebrikleri kabul ettiği törene bürokrasi ve siyaset dünyası akın etti. Törene; Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AKP Sakarya Milletvekili Ali İnci, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, eski milletvekilleri Şevki Yılmaz ve Recep Yıldırım'ın yanı sıra çok sayıda belediye başkanı, dekan, akademisyen ve müftü katıldı.

İSTANBUL'DA 5 YILDIZLI İKİNCİ DÜĞÜN

Çiftin ikinci düğünü ise İstanbul Şişli’de bulunan ve "Türkiye’nin ilk 5 yıldızlı kongre oteli" unvanını taşıyan Grand Cevahir Hotel & Convention Center’da yapıldı. Tesisin, Avrupa'nın en büyükleri arasında gösterilen 2 bin 500 metrekarelik devasa balo salonunda gerçekleştirilen tören ihtişamıyla öne çıktı.

ÖNCEKİ KIZINA DA İKİ ŞEHİRDE DÜĞÜN YAPMIŞTI

Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2019 yılında üçüncü kızı Şeyda Nur Erbaş Küçük’ün evliliğinde de benzer bir sürece imza atmıştı. O dönemde de Ankara ve Sakarya’da iki ayrı tören düzenlenmiş, Ankara'daki düğün başkentin en lüks mekânlarından Bilkent Otel’de gerçekleştirilmişti.