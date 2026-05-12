Hazine verileri kamu kurumlarının seyahat harcamalarındaki durdurulamaz yükselişi gözler önüne serdi. BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre 2026 yılının ilk çeyreğinde kamu görevlilerinin yurt içi ve yurt dışı görevlendirmeleri için harcanan 5,4 milyar TL, milyonlarca asgari ücretlinin ve emeklinin bütçe disiplini beklediği bir dönemde büyük tepki çekti.

TASARRUF GENELGESİ DELİNDİ Mİ?

2023 ve 2024 yıllarında yayımlanan "Tasarruf Tedbirleri Genelgesi"nin kamu kurumları üzerindeki etkisinin sınırlı kaldığı görülüyor. 2025 yılını 28,8 milyar TL’lik devasa bir yolluk gideriyle kapatan kamu, 2026’ya da hızlı başladı. Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan verilere göre:

Yurt İçi Geçici Görevler: 3,4 milyar TL

Yurt Dışı Geçici Görevler: 499,8 milyon TL

Toplam (İlk 3 Ay): 5,4 milyar TL kaynak seyahat masraflarına aktarıldı.

7 Yılda İnanılmaz Yükseliş: 2 Milyar'dan 28 Milyar'a

Yolluk harcamalarındaki artış grafiği, ekonomik krizin derinleştiği yıllarda kamunun seyahat iştahının nasıl arttığını kanıtlıyor. 2019 yılında tüm yıl için harcanan 2,2 milyar TL, 2025 yılına gelindiğinde yaklaşık 13 kat artarak 28,8 milyar TL’ye ulaştı. 2026'nın sadece ilk çeyreğinde harcanan tutar ise 2022 yılının gideri olan 5,91 milyarın tamamından daha fazla.

YURTTAŞ YOLDA, KAMU SEYAHATTE

23 Mayıs'ta başlayacak bayram tatili öncesinde otobüs ve uçak bileti fiyatları "erişilemez" seviyelere çıkarken, kamunun "İtibardan tasarruf olmaz" yaklaşımı bütçe tercihlerine yansımaya devam ediyor. Temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan yurttaşlar ulaşım hakkından feragat ederken, kamunun yemek ve konaklama faturalarının katlanarak artması, bütçe adaletini yeniden tartışmaya açtı.