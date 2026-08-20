Vatandaşa kamu hizmeti daralıyor: Bütçede dev “borç-faiz” çıkmazı

Geçen yılın aynı dönemine göre belirgin şekilde artan faiz faturasının bütçenin en ağır kalemi haline geldiğini vurgulayan Alkin, Bakan Şimşek'in bütçedeki faiz dışı fazla ve vergi gelirlerindeki artış gibi olumlu gelişmeleri öne çıkarmasına rağmen, faiz masraflarındaki hızlı tırmanışın göz ardı edilemeyeceğini ifade etti.