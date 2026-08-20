Ekonomist Emre Alkin, Ekonomim.com’da merkezi yönetim bütçe sonuçlarını incelediği değerlendirmesinde, açıklanan rakamların sadece bütçe açığındaki yükselişi değil, faiz dışı dengedeki gerilemeyi de ortaya koyduğunu belirtti.
Vatandaşa kamu hizmeti daralıyor: Bütçede dev “borç-faiz” çıkmazı
Gelişmiş mali disiplin söylemlerine karşın bütçe açığı ve faiz gideri artışı dikkat çekiyor. Temmuz ayı bütçe verileri, vergi gelirlerinin büyük kısmının geçmiş borçların faizine ayrıldığını ve vatandaşa sunulan kamu hizmeti kaynaklarının daraldığını gösteriyor.Kaynak: Haber Merkezi
Temmuz ayında merkezi yönetim bütçesinin 378,1 milyar lira açık verdiğini ifade eden Alkin, aynı dönemde faiz dışı açığın ise 51,3 milyar lira seviyesine ulaştığını vurguladı.
Yılın ilk yedi aylık döneminde toplam bütçe açığı 1,32 trilyon liraya çıkarken, faiz kaleminden yapılan harcamalar 1,79 trilyon liraya yaklaştı.
Böylece yıllık faiz ödeneğinin büyük bölümü yılın henüz ilk yedi ayında kullanılmış oldu.
Faiz dışı açığın tanımına ve ekonomideki karşılığına değinen Alkin, devletin faiz ödemeleri hariç tutulduğunda dahi topladığı gelirden daha fazla harcama yapması durumunda bu açığın ortaya çıktığını kaydetti.
Eğitim, sağlık, personel, sosyal yardım, altyapı ve yatırım gibi doğrudan topluma dokunan kamu hizmet harcamalarının, devlet gelirlerini aştığını ifade eden Alkin, bu tablonun üzerine geçmiş borçların faiz ödemeleri eklendiğinde bütçe üzerindeki yükün katlandığına dikkat çekti.
Yılın ilk yedi ayında toplamda yaklaşık 470 milyar liralık faiz dışı fazla bulunmasının, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in mali disipline dair yaptığı açıklamaları kısmen desteklediğini belirten Alkin, bu yaklaşımın bütçe tablosunun yalnızca olumlu tarafını gösterdiğini savundu.
Geçen yılın aynı dönemine göre belirgin şekilde artan faiz faturasının bütçenin en ağır kalemi haline geldiğini vurgulayan Alkin, Bakan Şimşek'in bütçedeki faiz dışı fazla ve vergi gelirlerindeki artış gibi olumlu gelişmeleri öne çıkarmasına rağmen, faiz masraflarındaki hızlı tırmanışın göz ardı edilemeyeceğini ifade etti.
Faiz ödemelerinin vergi gelirleri havuzundan aldığı pay büyüdükçe; eğitim, sağlık, altyapı, sosyal yardımlar ve deprem hazırlığı gibi ertelenemez alanlara ayrılacak kaynağın doğrudan azaldığını belirten Alkin, asıl riskin faiz dışı açığın kalıcı hale gelmesi olduğunu aktardı.
Sürecin olumsuz bir kısır döngüye dönüşebileceği uyarısında bulunan Alkin, devletin ana faaliyetlerini sürdürebilmek için tekrar borçlanmak zorunda kalmasının borç stokunu ve faiz oranlarını tırmandırdığını vurguladı.
Yükselen faiz yükünü karşılamak adına gelecekte ya yeni vergilerin konulması, ya kamu harcamalarının kısılması ya da borçlanmanın artırılması gerekiyor.
Vergi kaynaklarının borç maliyetine ayrılması, doğrudan vatandaşın aldığı kamusal hizmetin kalitesini aksatıyor.
Bütçe analizlerinde yalnızca "faiz dışı fazla" kavramına odaklanmanın yetersiz olacağını savunan Alkin; asıl meselenin toplanan vergilerin ne kadarının bugünün gereksinimlerine, ne kadarının ise borç faizlerine harcandığı sorusuna yanıt aramak olduğunu kaydetti.