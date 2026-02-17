Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, "Tüketicilerimiz rahat olsunlar. Ramazanda ve Ramazan Bayramı'nda baklava sektörü olarak kesinlikle zam yapmayacağız." dedi.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, baklava ve tatlı üreticilerinin her yıl ramazan ayının gelmesini heyecanla beklediğini belirterek, bu dönemde tatlıya talebin arttığını söyledi.

Gün boyu aç kalan ve kan şekeri düşen kişilerin baklava ve tatlıya daha çok ilgi gösterdiğini anlatan Yıldırım, "Baklava milli tatlımız. Artık bütün sofralarda yerini alıyor. Baklava, 'sofraların padişahı, padişahların tatlısı' olarak biliniyor. Dolayısıyla da baklava hem ülkemizde hem de bütün dünyada severek tüketiliyor." diye konuştu.

Yıldırım, ramazan ayında en çok klasik baklavanın talep gördüğünü, bunun yanı sıra midye baklava, şöbiyet ve soğuk baklava gibi ürünlerin rağbet gördüğünü ifade ederek, hafif ve sütlü tatlı olduğu için güllaca da talebin arttığını bildirdi.

RAMAZANDA GÜNLÜK TÜKETİM 3 BİN TON

Ramazanda tatlı tüketiminin en az iki kat, bayramda ise üç kat arttığını vurgulayan Yıldırım, "Yaptığımız ortalama hesaplara göre ramazanda günlük ortalama 3 bin ton baklava tüketileceğini öngörüyoruz. Tabii bayramda biraz daha fazla oluyor. Bayramda ise (günlük) 5 bin ton baklava tüketileceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

FİYATLAR 300 LİRADAN BAŞLIYOR, 2 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

BAKTAD Başkanı Yıldırım, ramazan ayının ve bayramın dayanışma ve kardeşlik duygusu içerisinde geçmesi gerektiğini belirterek, "Tüketicilerimiz rahat olsunlar. Ramazanda ve Ramazan Bayramı'nda baklava sektörü olarak kesinlikle zam yapmayacağız. Bu zamsız günlerin de uzamasını diliyoruz. Hatta biz 'hiçbir zaman zam yapmayalım' istiyoruz." şeklinde konuştu.

Baklava fiyatlarına ilişkin bilgi veren Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüketici, ekonomik durumuna göre her türlü fiyattan baklava bulabiliyor. Baklava fiyatları 300 liradan başlıyor, 2 bin liraya kadar çıkıyor. Kaliteye göre değişiyor ama birinci kalite, yüzde 100 tereyağlı, bol fıstıklı, el işçiliğiyle yapılmış bir baklavayı keyifle yemek istediğinizde 1800-2 bin lira arasında fiyatlar oluyor. Baklavada fiyatı oluşturan asıl etken içerisine kullandığınız ham madde ve malzemenin kalitesiyle alakalı. Bir de el işçiliği olunca ustalık ciddi manada maliyet getiriyor. Bunu da göz ardı etmemek lazım."

Mehmet Yıldırım, baklava veya tatlı alırken çok ucuz ürünlere şüpheyle bakılması gerektiğini belirterek, "Bilinen ve güvenilir yerlerden alışveriş yapmak lazım ki sağlığımızı tehlikeye atmamış oluruz. 500 liralık, 600 liralık, 700 liralık baklava yenmez mi? Yenir ama dediğim gibi biraz kalitesi düşük olur." dedi.