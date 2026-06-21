Yaz aylarının gelmesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte su tüketimi hızla tırmanırken, vatandaşların su maliyetleri de katlanıyor. Barajlardaki doluluk oranları geçen yıla kıyasla olumlu bir grafik çizse de bu durum ne şebeke suyuna ne de ambalajlı içme suyuna indirim olarak yansıdı. Hem musluk suyuna hem de hazır suya gelen zamlar, vatandaşın bütçesinde önemli bir yük oluşturuyor.
Vatandaş suya hasret: Barajların doldu ama fiyatlar bakın ne oldu
Yaz sıcaklarıyla birlikte artan su tüketimi, şebeke ve damacana su fiyatları nedeniyle faturaları katladı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de kademeli su fiyatları bütçeleri zorlarken; Bodrum, Çeşme ve Marmaris gibi tatil bölgelerinde damacana su fiyatları 250 liraya kadar ulaştı.Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye gazetesinden Cemal Emre Kurt’un haberinde göre kademeli tarife sistemi, tüketim miktarı arttıkça birim maliyetleri ciddi oranda yükseltiyor. Haziran ayı itibarıyla üç büyük ildeki su ve atık su fiyat listesi şu şekildedir:
İstanbul: Konut aboneleri için ilk kademe birim bedeli 61 TL olarak belirlendi. Tüketimin 16-30 metreküp arasına ulaşması durumunda fiyat 93 TL’ye, 31 metreküp ve üzerine çıkması hâlinde ise 134,44 TL’ye yükseliyor.
Ankara: İlk kademede suyun metreküp fiyatı 54,12 TL iken, 16-30 metreküp arası tüketimde 75,78 TL, 30 metreküpü aşan tüketimlerde ise 98 TL olarak faturalandırılıyor.
İzmir: Konutlarda 0-6 metreküplük ilk kademe birim bedeli 25 TL, 10 metreküpe kadar olan tüketimler ise 62 TL üzerinden hesaplanıyor.
Şebeke suyunu tüketmek istemeyen vatandaşların yöneldiği 19 litrelik damacana su fiyatları da cep yakmaya devam ediyor. Büyükşehirlerdeki damacana su piyasasında fiyatlar şu şekilde seyrediyor:
İstanbul: Damacana fiyatları 150 TL’den başlıyor. Bilinen yaygın markalarda fiyat aralığı 170-210 TL seviyesindeyken, iadesiz damacanalar 240 TL’den satışa sunuluyor.
Ankara: 19 litrelik damacana sular market ve bayilerde 170-190 TL bandında işlem görüyor.
İzmir: Kent genelinde damacana fiyatları 185 TL ile 215 TL arasında değişiklik gösteriyor.
Evinde boş damacanası bulunmayan vatandaşlar için depozito ve iadesiz ürün farkı da eklenince ilk abonelik ve alım maliyeti 300 TL ile 350 TL arasına kadar ulaşıyor.
Yaz sezonunun açılmasıyla nüfus patlaması yaşayan turizm merkezlerinde su fiyatları, büyükşehirlerdeki rakamları geride bıraktı.
Bodrum: 19 litrelik damacana su pek çok markada 220-250 TL fiyat aralığında alıcı buluyor.
Marmaris: İlçede damacana su fiyatları 200 TL’nin üzerinde seyrediyor.
Çeşme: Adrese teslim damacana suyun fiyatı 220 TL sınırına yaklaşmış durumda.
Fiyat artışları yalnızca damacanalarla sınırlı kalmayıp pet şişelere de yansıdı. Büyükşehirlerde 35 TL ile 75 TL arasında satılan 5 litrelik pet sular; Bodrum, Çeşme ve Marmaris'teki raflarda 50 TL ile 90 TL arasındaki fiyatlardan yer alıyor.
Ulusal zincir marketlerde fiyatlar görece daha dengeli kalırken; plajlar, turistik tesisler ve sahil büfelerinde rakamlar çok daha yüksek seviyelere tırmanıyor. Bu tür işletmelerde 1,5 litrelik tek bir pet suyun fiyatı dahi 60 TL’ye kadar çıkabiliyor. Yaz aylarındaki yoğun talep ve turizm hareketliliği, içme suyunu tatil bütçelerinin en ağır harcamalarından biri hâline getiriyor.