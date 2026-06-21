Vatandaş suya hasret: Barajların doldu ama fiyatlar bakın ne oldu

Yaz aylarının gelmesi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte su tüketimi hızla tırmanırken, vatandaşların su maliyetleri de katlanıyor. Barajlardaki doluluk oranları geçen yıla kıyasla olumlu bir grafik çizse de bu durum ne şebeke suyuna ne de ambalajlı içme suyuna indirim olarak yansıdı. Hem musluk suyuna hem de hazır suya gelen zamlar, vatandaşın bütçesinde önemli bir yük oluşturuyor.