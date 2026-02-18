Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Ramazan ayı öncesinde temel gıda ürünlerindeki fiyat değişimlerini ortaya çıkarttı.

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar'ın yaptığı açıklamaya göre; üretici ve market fiyatları geçen yıl ile bu yıl arası karşılaştırmasını paylaştı.

ZAM ŞAMPİYONU LİMON OLDU

Geçen yıl (1 Mart 2025) ile bu yılın Ramazan ayı öncesindeki (12 Şubat 2026) fiyatlarına bakıldığında markette 39 ürünün 32'sinde fiyatlar artış gösterirken, yedisinde ucuzladı.

Markette en fazla fiyatı artan ürün yüzde 197,4'le limon oldu. Geçen yıl kilosu 31,28 TL olan limon bu yıl 93 TL’den satışa sunuluyor. Limonu, yüzde 149,2'yle kabak, yüzde 117,1'le fındık, yüzde 108,8'le elma takip etti.

Fiyatı en çok düşen ürün yüzde 41,9'la kuru soğan, yüzde 31,9'la kuru fasulye, yüzde 26,4'le nohut ve yüzde 18,3'le beyaz lahana da oldu.

Üretici durumunda ise fiyat artışı en fazla fiyat artışı yüzde 212,7'yle limon liderliğini sürdürdüğü görüldü. Limondaki fiyat artışını yüzde 160'la antepfıstığı, yüzde 133,3'le kuru kayısı, yüzde 100'le kırmızı mercimek takip etti.

Üreticide en fazla fiyatı düşende ise yüzde 68,5'le kuru soğan olurken, yüzde 44'le beyaz lahana, yüzde 29,8'le sivri biber, yüzde 23'le patates arkadan takip etti.

SON 15 GÜNDE 27 ÜRÜNÜN FİYATI ARTTI

Son 15 günde ise en fazla pırasaya yüzde 42,9 zam gelirken, markette 41 ürünün 27'sinde fiyat artışı yaşandı. Pırasadaki fiyat artışını yüzde 32,1'le marul, yüzde 27,4'le kabak, yüzde 25,6'yla sivri biber

Markette fiyatı en çok azalan ürün yüzde 9,6'yla yeşil mercimek olurken, yüzde 9'la antepfıstığı, yüzde 8,3'le nohut, yüzde 7,8'le kuru soğan ve yüzde 6,5'le havuç arkadan izledi.